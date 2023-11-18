«Για το κράτος δικαίου, SOS ΕΕ»: 170.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης για να καταγγείλουν τον σχεδιαζόμενο νόμο για την αμνήστευση των καταλανών αυτονομιστών που διώκονται για την απόπειρα απόσχισης της Καταλωνίας το 2017, νόμο που επέτρεψε στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Σάντσεθ να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στην ισπανική βουλή.

Οι διαδηλωτές κάθε ηλικίας κρατώντας ισπανικές ή ευρωπαϊκές σημαίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες στο κέντρο της Μαδρίτης φωνάζοντας «Σάντσεθ προδότη», «Σάντσεθ π....νας γιε», «Ο Σάντσεθ στη φυλακή!», «Ο Σάντσεθ δεν είναι πρόεδρος (της κυβέρνησης), είναι εγκληματίας» ή «Η Καταλωνία είναι Ισπανία».

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ ήρθε δεύτερο στις εκλογές του Ιουλίου, πίσω από το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής. Την Πέμπτη, ο Σάντσεθ κατόρθωσε να ανανεώσει την πρωθυπουργική του θητεία έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη των τοπικών κομμάτων της Ισπανίας, ανάμεσά τους και των αυτονομιστών της Καταλωνίας με ακριβό αντάλλαγμα: την προσεχή ψήφιση νόμου που θα χορηγεί αμνηστία στους καταλανούς αυτονομιστές που διώκονται για την συμμετοχή του στην απόπειρα απόσχισης του 2017.

«Ξέρουν ότι δεν έχουν τις ψήφους για να κάνουν αυτό που κάνουν. Για τον λόγο αυτόν τους το λέμε με την διαδήλωση αυτή», δήλωσε ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατηγορώντας τον Πέδρο Σάντσεθ ότι στρέφει τους Ισπανούς «τον έναν εναντίον του άλλου».

Πριν από δέκα ημέρες, οι Βρυξέλλες ζήτησαν εξηγήσεις από την Μαδρίτη για το σχέδιο νόμου περί αμνηστίας, αφού μεγάλος αριθμός Ισπανών απευθύνθηκε για το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«RIP ισπανική δημοκρατία 1978-2023», έγραφε ένα από τα πανώ της διαδήλωσης , αλλά και «Ευρώπη βοήθησέ μας», «Για το κράτος δικαίου, SOS ΕΕ» και «Δημοκρατία προς πώληση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

