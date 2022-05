Ισχυρή έκρηξη, πιθανόν εξαιτίας διαρροής φυσικού αερίου, σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή Σαλαμάνκα της Μαδρίτης, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με αναφορές υπάρχουν τουλάχιστον 17 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

#BREAKING

Firefighters & police have rushed to a building in central #Madrid where there has been an explosion



The building is in the upmarket Salamanca area of the city. Three storeys of the building at the center of the blast are said to be affected. #Spain #BreakingNews pic.twitter.com/5Ft1Hqi9CL