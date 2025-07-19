Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανατροπή τουριστικού σκάφους στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία στο Βιετνάμ προήλθε εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και του μεγάλου αριθμου τουριστών που επέβαιναν στο πλοιάριο.

Boat capsizes in Vietnam’s Ha Long Bay: 53 people on board



The vessel Wonder Sea overturned due to a thunderstorm and strong winds. At least 34 people have died, while 11 have been rescued.



One of the survivors — a 10-year-old boy — was pulled out of a flooded cabin after four… pic.twitter.com/HVvrcDVWPi July 19, 2025

Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών του Βιετνάμ κάνει λόγο για τουλάχιστον 34 νεκρούς. Η πλειοψηφία των τυριστών ήταν Βιετναμέζοι από την πρωτεύουσα Ανόι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, το τουριστικό σκάφος βρέθηκε στη μέση ισχυρής καταιγίδας.

Παρ' ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή, η επιχείρηση διάσωσης έχει αποφέρει καρπούς, καθώς τουλάχιστον 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα νερά ζωντανοί.

Το τουριστικό σκάφος μετέφερε συνολικά 53 ανθρώπους. Αν ισχύουν τα επίσημα στοιχεία, άλλα οκτώ άτομα αγνοούνται στα νερά.

