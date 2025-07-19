Λογαριασμός
Δεκάδες νεκροί από ανατροπή τουριστικού σκάφους στο Βιετνάμ - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά - Άλλοι οκτώ αγνοούνται - Σε δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης

Βιετνάμ

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανατροπή τουριστικού σκάφους στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία στο Βιετνάμ προήλθε εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και του μεγάλου αριθμου τουριστών που επέβαιναν στο πλοιάριο.

Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών του Βιετνάμ κάνει λόγο για τουλάχιστον 34 νεκρούς. Η πλειοψηφία των τυριστών ήταν Βιετναμέζοι από την πρωτεύουσα Ανόι.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, το τουριστικό σκάφος βρέθηκε στη μέση ισχυρής καταιγίδας.

Παρ' ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή, η επιχείρηση διάσωσης έχει αποφέρει καρπούς, καθώς τουλάχιστον 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα νερά ζωντανοί.

Το τουριστικό σκάφος μετέφερε συνολικά 53 ανθρώπους. Αν ισχύουν τα επίσημα στοιχεία, άλλα οκτώ άτομα αγνοούνται στα νερά.

