Αυτοκίνητο έπεσε προ ολίγου πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες, τραυματίζοντας τουλάχιστον 30 άτομα. Το όχημα φέρεται να έπεσε πάνω σε πλήθος κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Σάντα Μόνικα με τη λεωφόρο Βερμόντ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι επτά άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 8 έως 10 σε σοβαρή και 10 έως 15 έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η υπηρεσία συντονίζει τη διαλογή και τη μεταφορά των ασθενών από το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών οχημάτων. Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε: «Η LAFD συντονίζει την διαλογή και τη μεταφορά των ασθενών αυτή τη στιγμή».

BREAKING:



Multiple people wounded after a man drives a car into a crowd in Los Angeles.



5 people are fighting for their lives and are among 20 injured after the vehicle ploughed into a crowd of pedestrians on the world famous Santa Monica Boulevard.



The LA Fire Department says… pic.twitter.com/Jl173VVv2G — Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2025

LAFD Alert- #EastHollywood Traffic with Multiple Patients 4661 W Santa Monica Bl MAP: https://t.co/714PH0XwN5 FS35; DETAILS: https://t.co/jwSEQFLOnw — LAFD 🔥 (@LAFD) July 19, 2025

BREAKING: A vehicle has ploughed into a crowd of people in East Hollywood, Los Angeles.



The LA Fire Department says at least 20 people have been injured. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8jVjM39caW — Sky News (@SkyNews) July 19, 2025

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας οδηγός έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε πάνω στο πλήθος στο εξωτερικό τμήμα ενός νυχτερινού κέντρου, μετέδωσε το δίκτυο ABC News επικαλούμενο την αστυνομία. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί προς το παρόν.

Η ζώνη όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι κοντά σε πολυσύχναστα σημεία όπως το Sunset Boulevard και το Walk of Fame, ο πεζόδρομος με τα αστέρια προσωπικοτήτων του κινηματογράφου.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

