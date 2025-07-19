Λογαριασμός
Οδηγός έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε σε πλήθος στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 30 τραυματίες - Φωτογραφίες

Τουλάχιστον 7 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Το περιστατικό συνέβη στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα

UPDATE: 15:55
LA

Αυτοκίνητο έπεσε προ ολίγου πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες, τραυματίζοντας τουλάχιστον 30 άτομα. Το όχημα φέρεται να έπεσε πάνω σε πλήθος κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Σάντα Μόνικα με τη λεωφόρο Βερμόντ. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι επτά άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 8 έως 10 σε σοβαρή και 10 έως 15 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. 

Η υπηρεσία συντονίζει τη διαλογή και τη μεταφορά των ασθενών από το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών οχημάτων. Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε: «Η LAFD συντονίζει την διαλογή και τη μεταφορά των ασθενών αυτή τη στιγμή». 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας οδηγός έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε πάνω στο πλήθος στο εξωτερικό τμήμα ενός νυχτερινού κέντρου, μετέδωσε το δίκτυο ABC News επικαλούμενο την αστυνομία. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί προς το παρόν.

Η ζώνη όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι κοντά σε πολυσύχναστα σημεία όπως το Sunset Boulevard και το Walk of Fame, ο πεζόδρομος με τα αστέρια προσωπικοτήτων του κινηματογράφου.

Δείτε εικόνες από το σημείο: 

Λος Άντζελες

Λος Άντζελες

LA

