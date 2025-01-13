Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η στάση κολοσσών ασφαλιστικών εταιρειών να διακόψουν μονομερώς την κάλυψη για πυρκαγιά που είχαν ιδιοκτήτες σπιτιών στις πανάκριβες περιοχές του Λος Άντζελες, όπου συνεχίζει να μαίνεται η πύρινη λαίλαπα.

Η επόμενη ημέρα από τη βιβλική καταστροφή, βρίσκει την πολιτεία της Καλιφόρνιας αντιμέτωπη με τεράστιες υλικές ζημιές, τις οποίες ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος θα τις πληρώσει.

Πριν οι πυρκαγιές κάψουν περισσότερες από 10.000 κατασκευές στην κομητεία του Λος Άντζελες, οι ασφαλιστές επέλεξαν να μην ανανεώσουν χιλιάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών στο Pacific Palisades, την Altadena και άλλες περιοχές που είχαν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Το αυξανόμενο κόστος και οι ακυρώσεις άφησαν πολλά θύματα πυρκαγιάς χωρίς επαρκή μέσα για να καλύψουν τις απώλειές τους, υπογραμμίζοντας μια βαθύτερη κρίση στην αγορά ασφάλισης ακινήτων της Καλιφόρνια.

Τα αμερικανικά μέσα σε εκτενή ρεπορτάζ καταγράφουν τη νέα κρίση που έρχεται και απειλούν με κατάρρευση τις ασφαλιστικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή, αρκετοί ιδιοκτήτες καταγγέλλουν ότι τα ασφαλιστήριά τους που αφορούσαν κάλυψη πυρκαγιών, διακόπηκαν μονομερώς πριν κάποιους μήνες.

Για το λόγο αυτό το State Department of Insurance εξέδωσε νέο κανονισμό τον περασμένο μήνα με σκοπό να ανατρέψει την άρνηση μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών να κάνουν νέα συμβόλαια στην Καλιφόρνια ή να μην ανανεώσουν τα υφιστάμενα, ειδικά στις περιοχές όπου σαρώνει η πύρινη λαίλαπα.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να καλύψουν ασφαλιστικά τους πολίτες, καθώς κάτι τέτοιο απειλεί τη βιωσιμότητά τους και σημειώνουν ότι παρά τις πολύ μεγάλες αυξήσεις τις οποίες έχουν κάνει στα συμβόλαια των ιδιοκτητών ακινήτων ο ομοσπονδιακός νόμος και ο κόφτης στα ασφάλιστρα που αυτός επιβάλλει δεν επιτρέπουν την έκδοση νέων συμβολαίων και την εξυπηρέτηση των υπαρχουσών δεσμεύσεων.

Η συνεχιζόμενη πυρκαγιά Palisades είναι από τις πιο δαπανηρές της πολιτείας: Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής δήλωσαν την Τετάρτη ότι περισσότερα από 11.800 στρέμματα έχουν καταστραφεί και ότι 1.000 κατασκευές έχουν καεί, ενώ μια ανάλυση της JP Morgan Insurance εκτιμά ότι οι αποζημιώσεις αυτή την πυρκαγιά μπορεί να πλησιάσουν τα 10 δισ. δολάρια

Οι αναλυτές της JP Morgan σημειώνουν ότι η περιοχή του Palisades Fire είναι «μια εύπορη οικιστική περιοχή, με μέση τιμή κατοικίας» που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών στην Καλιφόρνια μπορεί να πληρώσουν από 1.000 δολάρια έως και 40.000 δολάρια το χρόνο για να ασφαλίσουν τις περιουσίες τους.

Αν και κανένας νόμος δεν επιβάλλει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο κράτος πρέπει να έχουν ασφάλιση, όσοι έχουν υποθήκες υποχρεούνται να την έχουν. Τα τυπικά συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας, ωστόσο, δεν καλύπτουν γενικά ζημιές από καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Απαιτούνται ξεχωριστά ασφαλιστήρια συμβόλαια για την προστασία από τέτοιου είδους καταστροφές.

Η ανησυχία δεν είναι αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν για τη ζημιά, αλλά πόσο και πότε.

Οι ασφαλιστικές που διέκοψαν την κάλυψη πυρκαγιάς

Η μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης κατοικίας στην Καλιφόρνια, η State Farm General, ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι δεν θα ανανεώσει 30.000 συμβόλαια ιδιοκτητών συμπεριλαμβανομένων 1.626 στο Pacific Palisades - όταν έληγαν.

Η Chubb και οι θυγατρικές της σταμάτησαν να συντάσσουν νέα συμβόλαια για σπίτια υψηλής αξίας με υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς το 2021.

Η Allstate σταμάτησε να συντάσσει νέα συμβόλαια το 2022 και η Tokio Marine America Insurance Co. και η θυγατρική της Trans Pacific Insurance Co. αποχώρησαν από την πολιτεία.

Η αδυναμία λήψης κάλυψης αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των πολιτικών που επιλέχθηκαν από το FAIR Plan της Καλιφόρνια, το οποίο από τον Σεπτέμβριο είχε περίπου 452.000 συμβόλαια, από ό 203.000 πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο ιστότοπος της FAIR Plan αναφέρει ότι η έκθεση των απαιτήσεών της είναι σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στο Pacific Palisades.

Στην πλούσια συνοικία Palisades του Ειρηνικού που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές, ορισμένοι ιδιοκτήτες σπιτιών αιφνιδιάστηκαν τον Μάρτιο όταν η State Farm ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να ανανεώνει την κάλυψή τους.

Η State Farm, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία κατοικίας στην Καλιφόρνια, είπε ότι η απόφασή της «δεν πάρθηκε ελαφρά » κατηγορώντας τον πληθωρισμό και την αύξηση των φυσικών καταστροφών.

Η State Farm ανέφερε ότιδιέκοψε 30.000 ασφαλιστήρια σε περιοχές πουυ θεωρείται ότι «παρουσιάζουν τους πιο σημαντικούς κινδύνους πυρκαγιάς ή πυρκαγιάς μετά από σεισμούς».

Η περιοχή Westside του Λος Άντζελες επλήγη περισσότερο από την απόφαση της εταιρείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το περασμένο καλοκαίρι. Στο Pacific Palisades, περισσότερα από 1.600 συμβόλαια δεν ανανεώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

