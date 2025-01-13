Μόνο με τα.... εσώρουχά τους κυκλοφορούν σήμερα στο μετρό οι κάτοικοι του Λονδίνου οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τίμησαν την ετήσια εκδήλωση με τίτλο "No Trousers Tube Ride" δηλαδή την ημέρα χωρίς παντελόνι.

Δεκάδες πολίτες μόνο με τα εσώρουχά τους χρησιμοποίησαν σήμερα το μετρό. Κάποιοι εθεάθησαν να κατεβαίνουν από τις κυλιόμενες σκάλες, να βγάζουν selfies στην πλατφόρμα ή να ποζάρουν μέσα σε βαγόνια τρένου καθώς επιδείκνυαν τα στιλάτα και πολύχρωμα εσώρουχά τους.

Κάποιοι επέλεξαν μονόχρωμα μποξεράκια σε μαύρο ή ροζ χρώμα και άλλοι με διάφορα σχέδια πάνω.

Οι οργανωτές της εκδήλωσης είχαν αναφέρει στις σχετικές οδηγίες πως όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούσαν να ντυθούν με «παντελόνια όσο το δυνατόν σε πιο γήινους τόνους, ώστε να φαίνεται σαν να έχετε μόλις ξεχάσει το παντελόνι σας».

Επίσης, η ετήσια εκδήλωση περιγράφηκε ως «μια διασκεδαστική δραστηριότητα μόνο για χάρη της διασκέδασης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.