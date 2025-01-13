Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει: Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να έχουν σύντομα επικοινωνία

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, όπως είπε κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να επιχειρηθεί η απομάκρυνση των Ρώσων στρατιωτών από κάθε σπιθαμή του ουκρανικού εδάφους.

Ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αμερικανική προεδρία στις 20 Ιανουαρίου, εμφανίζει εαυτόν ως κορυφαίο στην επίτευξη συμφωνιών και έχει δεσμευτεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει πει με ποιόν τρόπο.

Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Γουόλτς, ο οποίος θα είναι ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, δήλωσε χθες στο ABC ότι ο πόλεμος έχει γίνει ένας πόλεμος τύπου Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια «κρεατομηχανή ανθρώπων και πόρων» με «επιπτώσεις Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου», σύμφωνα με το ABC.

«Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει με κάποιο τρόπο και με διπλωματικά μέσα» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ο Γουόλτς, πιστός στον Τραμπ ο οποίος έχει υπηρετήσει ως συνταγματάρχης στην Εθνοφρουρά.

«Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι θα διώξουμε και τον τελευταίο Ρώσο από κάθε σπιθαμή του ουκρανικού εδάφους, ακόμη και από την Κριμαία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και νομίζω ότι έχει γίνει ένα τεράστιο βήμα σε κάτι το οποίο ολόκληρος ο κόσμος αναγνωρίζει ως πραγματικότητα, οπότε ας προχωρήσουμε».

Ερωτηθείς σχετικά με τις επαφές ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, ο Γουόλτς είπε: «Περιμένω ότι θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, τουλάχιστον μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Επομένως, αυτό θα είναι ένα βήμα και θα το πιάσουμε από εκεί».

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχει αφήσει πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και τη σοβαρότερη ρήξη ανάμεσα στη Μόσχα και στη Δύση από το 1962 και την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας.

