Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, Vittoria Ceretti, εθεάθησαν να φτάνουν στο Μεξικό με ιδιωτικό τζετ εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών του Λος Άντζελες. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, ενώ και πάρα πολλοί διάσημοι φίλοι του ηθοποιού είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη, συμπεριλαμβανομένων των Tom Hanks, Anthony Hopkins και Julia Louis-Dreyfus.

Δεδομένης της φήμης του Leonardo DiCaprio, καθώς παρουσιάζεται ως γνήσιος ακτιβιστής, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, η στάση του να πάρει το ιδιωτικό του τζετ και να φύγει με τη σύντροφό του από την περιοχή προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti escape LA fires on private jet despite being 'climate warrior' https://t.co/0xbkPQF1KV pic.twitter.com/ariU7gzO3P — Daily Mail Online (@MailOnline) January 13, 2025

Είναι γνωστό ότι ο ηθοποιός -μέσω του ιδρύματός του- έχει δώσει πάνω από 80 εκατ. δολάρια προκειμένου να υποστηρίξει φορείς και οργανισμούς που επικεντρώνονται στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα.

Ντυμένος με ένα απλό φούτερ και καπέλο του μπέιζμπολ, ο Leonardo DiCaprio έδειξε να μην ανησυχεί καθώς κατέβηκε από το αεροπλάνο μαζί με την 26χρονη Vittoria Ceretti, η οποία φορούσε ένα ολόμαυρο σύνολο. Το ζευγάρι, που συνδέεται από το 2023, συνοδευόταν από τον πατέρα του Leo, George DiCaprio, και τη σύζυγο του, Peggy Ann Farrar.

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει σε παλιότερες συνεντεύξεις του ότι υπήρξε ευαισθητοποιημένος για το περιβάλλον από τα παιδικά του χρόνια. Σαν ενήλικας, έχει πει, ότι ζει σε σπίτι που λειτουργεί με φωτοβολταϊκά συστήματα και οδηγεί υβριδικό αυτοκίνητο. Ξέρει ότι πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, αλλά υπάρχουν και πιο προσιτές λύσεις. «Ένας ανέξοδος τρόπος είναι να υποστηρίζεις πολιτικούς με οικολογικές ανησυχίες», έχει πει νόημα ο ίδιος.



Πηγή: skai.gr

