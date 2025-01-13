Ένα βήμα πριν τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα φαίνεται πως βρίσκονται Ισραήλ και Χαμάς.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν νωρίτερα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γάζα, με μια πιθανή συμφωνία για κατάπαυσης του πυρός και για τους ομήρους να έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και αναμένεται η έγκριση από τη Χαμάς, ανέφεραν τα ΜΜΕ της χώρας τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας για τους ομήρους τονίζοντας ότι το Ισραήλ από την πλευρά του επιθυμεί συμφωνία τονίζοντας ότι «θα δούμε αν και η άλλη πλευρά θέλει το ίδιο».

Αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Reuters, ότι το Κατάρ, μια από τις διαμεσολαβήτριες χώρες, παρέδωσε στο Ισραήλ και τη Χαμάς ένα «τελικό» προσχέδιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που έχει σχεδιαστεί για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πρόκειται για συμφωνία τριών σταδίων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη συμφωνία αντικατοπτρίζει στενά το περίγραμμα που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο και φέρεται να περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Τα δύο πρώτα στάδια περιλαμβάνουν την απελευθέρωση περίπου 34 Ισραηλινών που χαρακτηρίζονται ως «ανθρωπιστές» και θα επικεντρωθούν περαιτέρω στην επιστροφή νεαρών ανδρών και στρατιωτών.

Η τρίτη φάση θα αφορά στη συνέχεια τη σύσταση μιας εναλλακτικής κυβέρνησης στη Γάζα και τα σχέδια για την ανοικοδόμησή της.

Ενενήντα τέσσερις από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τον Ισραηλινό Στρατό. Η Χαμάς απελευθέρωσε 105 αμάχους κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου και τέσσερις όμηροι είχαν απελευθερωθεί πιο πριν.

