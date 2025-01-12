Πυρκαγιά στο Λος Άντζελες: Αισχροκέρδεια σε βάρος των πυρόπληκτων καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Πολλές ημέρες αφού έφυγε για να γλιτώσει από τις φλόγες που κατέκαψαν τη γειτονιά της, το Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες, η Μάγια Λίμπερμαν αισθάνεται ακόμα μουδιασμένη. Αλλά, πέρα από την καταστροφή, τώρα θα πρέπει να δώσει τη μάχη της εξεύρεσης μιας νέας κατοικίας, με αντιπάλους της ασυνείδητους ιδιοκτήτες.

«Οι τιμές είναι εξωφρενικές», σχολίασε η 50χρονη στυλίστρια μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι παράλογο, δεν βρίσκω κάπου να μείνω».

Οι πυρκαγιές που έκαναν στάχτη τα προάστια του Λος Άντζελες ανάγκασαν 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στο Πασίφικ Παλισέιντς, μια ακριβή γειτονιά με πολυτελείς κατοικίες και διάσημους ενοίκους, όπως η Λετίσια Χάλιντεϊ και ο Άνταμ Μπρόντι, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να πλουτίσουν.

«Είναι εντελώς τρελό», αφηγήθηκε η Λίμπερμαν. «Υποβάλαμε προσφορά για ένα σπίτι στο Βένις, το νοίκιαζαν για 17.000 δολάρια τον μήνα. Μετά μας είπαν ότι αν δεν πληρώναμε 30.000 δεν μπορούσαμε να το έχουμε. Μου είπαν ότι υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να κάνουν αντιπροσφορά και να πληρώσουν μετρητά» είπε.

Η Λίμπερμαν ζει προς το παρόν σε ένα ξενοδοχείο με πισίνα, στην παραλία της Σάντα Μόνικα. Το σπίτι της ως εκ θαύματος σώθηκε από την πυρκαγιά και ξέρει πως «δεν έχει δικαίωμα να παραπονιέται». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνεται προσβεβλημένη και δεν ανησυχεί για τους χιλιάδες άλλους που δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί.

«Με όσα συμβαίνουν σήμερα στην αγορά (ακινήτων), κάποιοι δεν θα έχουν πού να πάνε», είπε.

«Έχω φίλους που έκλεισαν δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο έξω από το Λος Άντζελες και όταν έφτασαν εκεί τους ζήτησαν μια τιμή πολύ υψηλότερη από εκείνη που τους είχαν πει», αφηγήθηκε ο Άλεξ Σμιθ, τηλεοπτικός παραγωγός που επίσης αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του.

Σε μια Καλιφόρνια που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του πλανήτη και με τις τιμές των ακινήτων να έχουν ήδη εκτροχιαστεί, κάποιοι δεν διστάζουν να εκμεταλλεύονται τα θύματα των πυρκαγιών. Το Σάββατο, ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας υπενθύμισε ότι η τεχνητή διόγκωση των τιμών είναι «αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 10.000 δολαρίων». Προειδοποίησε τις πλατφόρμες ενοικίασης κατοικιών και όσους χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να προσαρμόζουν τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση, καλώντας τους να τηρήσουν τον νόμο.

Όταν κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο νόμος ορίζει ως ανώτατο ποσοστό αύξησης των τιμών το 10% για μερικούς μήνες. Λόγω της έκτασης της καταστροφής ωστόσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα με το οποίο παρατείνεται αυτός ο περιορισμός μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Εκτός από τους πάμπλουτους ιδιοκτήτες, «υπάρχουν επίσης πολλοί ενοικιαστές» στο Πασίφικ Πάλισεϊντς, είπε η Λίμπερμαν. «Δεν ισχύουν τα στερεότυπα που έχουν στο νου τους οι άνθρωποι» τόνισε η Λίμπερμαν.

Μια απλή βόλτα σε ένα κέντρο φιλοξενίας, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, αποδεικνύει τα λεγόμενά της. Στο πάρκινγκ, ο Μπράιαν κοιμάται μέσα στο παλιό αυτοκίνητό του, με μια κουβέρτα που του έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Είναι συνταξιούχος και ζούσε στο Πασίφικ Πάλισεϊντς εδώ και 20 χρόνια, σε ένα στούντιο με ενοικιοστάσιο. «Ήταν διασκεδαστικό να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο όταν ήμουν νεότερος, όμως στην ηλικία μου είναι δύσκολο», είπε ο 69χρονος πρώην δημοτικός υπάλληλος, που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Ο Μπράιαν αντιμετωπίζει με τρόμο την προοπτική αναζήτησης μιας νέας κατοικίας. Τα ενοίκια στο Λος Άντζελες διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. «Θα βγω και πάλι στην αγορά, μαζί με δεκάδες χιλιάδες άλλους. Αυτό δεν είναι καλό», είπε με έναν αναστεναγμό.

Για να βρει κάτι προσιτό, θα πρέπει να απομακρυνθεί αρκετά από την πόλη, προς το Σέρμαν Όουκς ή το Στούντιο Σίτι. Κι αυτές οι συνοικίες, στους λόφους πίσω από το Χόλιγουντ, κινδυνεύουν περισσότερο από τις πυρκαγιές σε σύγκριση με την περιοχή όπου ζούσε μέχρι τώρα, κοντά στον ωκεανό.

«Τι άλλο μπορώ να κάνω; Τώρα, πρέπει να τα βγάλω πέρα μόνος μου», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

