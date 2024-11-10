Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες - Συνελήφθη 60χρονος - Δείτε βίντεο

Δράστης του αιματηρού επεισοδίου ένας άνδρας 60 ετών ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση

Λονδίνο

Ένας άνδρας νεκρός και δύο τραυματίες είναι τραγικός απολογισμός της επίθεσης που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στην East Street Market στο νότιο Λονδίνο, όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία τα τρία άτομα μαχαιρώθηκαν από τον 60χρονο χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία ενώ εξετάζεται αν ο δράστης αντιμετωπίσει ψυχικό νόσημα.

Οι δύο τραυματίες - ένας άνδρας και μια γυναίκα - μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο διοικητής Πίτερ Στίβενς, μιλώντας στο skynews είπε: «Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και οι αξιωματικοί εργάζονται σκληρά για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και να παράσχουν υποστήριξη στην οικογένειά του. Οι σκέψεις μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια είναι μαζί τους και με τους άλλους τραυματίες».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λονδίνο επίθεση με μαχαίρι Νεκρός
