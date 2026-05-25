Νίκολας Κέιτζ: Είπε «όχι» στον Νόλαν και το πλήρωσε...

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ δεν του ξανατηλεφώνησαν, επειδή εκείνος είχε αρνηθεί ρόλους που του είχαν προτείνει.

Ο 62χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, μιλώντας στους «New York Times», με αφορμή τη νέα του ταινία «Madden», ανέφερε ονομαστικά τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον Πολ Τόμας Άντερσον και τον Γούντι Άλεν, λέγοντας πως οι απορρίψεις στο Χόλιγουντ δεν ξεχνιούνται εύκολα. «Οι περισσότεροι από αυτούς πληγώνονται και δεν σου τηλεφωνούν πίσω», είπε ο Κέιτζ. «Μου έχει συμβεί εκατομμύρια φορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίπτωση του Κρίστοφερ Νόλαν συνδέεται με το «Insomnia» του 2002, την ταινία στην οποία τελικά πρωταγωνίστησαν ο Αλ Πατσίνο, η Χίλαρι Σουάνκ και ο αείμνηστος Ρόμπιν Γουίλιαμς. Ο Κέιτζ υποστήριξε ότι είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στο φιλμ και ότι, από τότε, ο Νόλαν δεν απαντούσε στις κλήσεις του. «Μου έχει συμβεί με τον Κρίστοφερ Νόλαν, μου έχει συμβεί με τον Γούντι Άλεν, μου έχει συμβεί με τον Πολ Τόμας Άντερσον. Δεν με έχουν πάρει από τότε τηλέφωνο», είπε ο ηθοποιός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η άρνηση ενός ρόλου μπορεί να κλείσει πόρτες για χρόνια.

Ο Κέιτζ έκανε ειδική αναφορά και στον Πολ Τόμας Άντερσον, ο οποίος κέρδισε φέτος το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «One Battle After Another». Όπως είπε, είχε συζητήσει κάποτε να συνεργαστεί μαζί του σε μία «πολύ πρώιμη ταινία» της καριέρας του, όμως η συνεργασία δεν προχώρησε. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε για ποιο φιλμ επρόκειτο, αλλά παρουσίασε την ιστορία ως ακόμη ένα παράδειγμα σκηνοθέτη που, κατά τη γνώμη του, δεν επέστρεψε ποτέ μετά από ένα «όχι».

Η εξαίρεση, όπως τόνισε, ήταν ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, ο σκηνοθέτης με τον οποίο συνεργάζεται τώρα στο «Madden», όπου υποδύεται τον θρυλικό προπονητή και τηλεοπτικό σχολιαστή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τζον Μάντεν. «Ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ μου πρότεινε μια ταινία πριν από αιώνες», είπε ο Κέιτζ. «Ήταν μια καλή ταινία, μου την πρότεινε και εγώ αρνήθηκα. Και είναι ο μόνος σκηνοθέτης στον οποίο έχω πει ποτέ “όχι” και που όντως επέστρεψε και μου πρότεινε άλλη μια ταινία». Για αυτόν τον λόγο, όπως εξήγησε, δεν ήθελε να χάσει δεύτερη ευκαιρία μαζί του. «Ο Ντέιβιντ μου τηλεφώνησε και έδειξε μεγάλη κλάση που με ξαναπήρε τηλέφωνο και με προσκάλεσε ξανά», ανέφερε.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πριν αναλάβει τον ρόλο δεν γνώριζε ουσιαστικά ποιος ήταν ο Τζον Μάντεν. «Πραγματικά δεν ήξερα ποιος ήταν», είπε, όμως η προοπτική να δουλέψει με τον Ράσελ τον έκανε να πει το «ναι». «Δεν ήθελα να του πω ξανά όχι, γιατί τρέφω μεγάλο σεβασμό για το ταλέντο του», δήλωσε. Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Τζον Μουλέινι, η Σιένα Μίλερ, η Κάθριν Χαν και ο Σέιν Γκίλις, ενώ το φιλμ ακολουθεί την πορεία του Μάντεν από τους Όκλαντ Ρέιντερς μέχρι την τηλεόραση και τη μετατροπή του ονόματός του σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στην ιστορία των αθλητικών βιντεοπαιχνιδιών.

Για να προσεγγίσει τον ρόλο, ο Κέιτζ θυμήθηκε μια συμβουλή που του είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπάουι, όταν τον είχε ρωτήσει πώς κατάφερνε να ανακαλύπτει συνεχώς τον εαυτό του. «Σκεφτόμουν: “Εντάξει, πώς μπορώ να βγω από τη ζώνη άνεσής μου;” Αυτό μου είπε ο Ντέιβιντ Μπάουι», ανέφερε. «Τον ρώτησα: “Πώς κατάφερνες να ανακαλύπτεις ξανά τον εαυτό σου;”». Και η απάντηση του Μπάουι, όπως τη θυμήθηκε ο Κέιτζ, ήταν αυτή που του έμεινε: «Απλά δεν ένιωθα ποτέ άνετα με ό,τι έκανα».

Πηγή: skai.gr

