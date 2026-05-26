Ο Παναθηναϊκός «trusts the process» και ο Νίστρουπ μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του

Σε νέα εποχή μπαίνει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Γιάκομπ Νίστρουπ, θα είναι ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ομάδας για τα δυο επόμενα χρόνια. Ο Δανός τεχνικός, μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στο «Πάρκεν» με την Κοπεγχάγη, με την οποία και κατέκτησε δυο νταμπλ, έρχεται στη χώρα μας, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία του και να χτίσει την ομάδα που άπαντες θέλουν να δουν στο τριφύλλι.

O 39χρονος τεχνικός, μπορεί να αποκλίνει από την... ηλικιακή πεπατημένη των τελευταίων ετών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει συλλέξει εμπειρίες και έχει λάβει αρκετά μαθήματα, σε αυτή την σύντομη προπονητική του πορεία.

Το sport-fm.gr παρουσιάζει τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος σηκώνει μανίκια και έρχεται στην Αθήνα για να φέρει εις πέρας την μεγαλύτερη - ως την επόμενη - πρόκληση της καριέρας του!

Τα χρόνια της νιότης

Μπορεί στην Σκανδιναβία και συγκεκριμένα στη Δανία, ο Νίστρουπ να έχει «χτίσει» το δικό του όνομα, όμως στο ευρύ κοινό, ο νεαρός τεχνικός, θεωρείται «άγνωστος» ως προς τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη νοοτροπία του.



H πορεία του στους πάγκους άρχισε από μικρή ηλικία και συγκεκριμένα από τα 23 του χρόνια, όταν ανέλαβε τα ηνία της Β' ομάδας της Κοπεγχάγης. Κινητοποιημένος από την επιθυμία να βρει μια νέα ταυτότητα στο άθλημα που είχε καθορίσει τη ζωή του και αντλώντας έμπνευση από επιδραστικούς προπονητές κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Νίστρουπ επιδίωξε να αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα προπονητή.



Η θητεία του Νίστρουπ ως προπονητής της U17 από το 2014 έως το 2018 επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της τακτικής επίγνωσης και της ατομικής ανάπτυξης, με προπονήσεις που έδιναν έμφαση στην επιθετική δημιουργικότητα, το θάρρος στην κατοχή και την ικανότητα δημιουργίας ευκαιριών για σκοράρισμα σε σενάρια υψηλής πίεσης - βασικά στοιχεία του DNA του συλλόγου.



Μια βασική πτυχή του έργου του ήταν η εξέλιξη των ταλέντων σε υψηλότερα επίπεδα, με αρκετούς παίκτες υπό την καθοδήγησή του να ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα της Κοπεγχάγης, όπως ο Γιόνας Βιντ και ο Μαντς Ρέσλεβ.



Η δουλειά του επιβραβεύτηκε το 2019 όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Βίμποργκ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020 ο Δανός, κάθισε στον πάγκο της ομάδας σε σε 52 επίσημους αγώνες, καταγράφοντας 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες, με ποσοστό νικών περίπου 57,7%. Την περίοδο 2019–20, η Βίμποργκ τερμάτισε δεύτερη στην Α' Κατηγορία με 59 βαθμούς σε 33 αγώνες, κερδίζοντας μια θέση στα πλέι οφ ανόδου όπου αντιμετώπισε την Χόρσενς. Η ομάδα επέδειξε ισχυρή αμυντική οργάνωση και επιθετική αποτελεσματικότητα, πετυχαίνοντας 66 γκολ ενώ δέχτηκε 44 στο πρωτάθλημα.



στη σεζόν 2020–21, η Βίμποργκ διατήρησε την ορμή της υπό τις οδηγίες της Νίστρουπ, παραμένοντας αήττητη στους πρώτους 15 αγώνες πρωταθλήματος και κατακτώντας την κορυφή της βαθμολογίας της 1ης κατηγορίας μέχρι τον Δεκέμβριο με 37 βαθμούς σε 15 αγώνες.

Η... υπομονή στην Κοπεγχάγη

Ο Νίστρουπ επέστρεψε στην Κοπεγχάγη την 1η Ιανουαρίου 2021, εντασσόμενος στον σύλλογο ως βοηθός προπονητή υπό τον προπονητή Τζες Θόρουπ , αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία του στις ακαδημίες του συλλόγου από το 2013 έως το 2018.



Ποιος ήταν όμως ο ρόλος του σε εκείνη την περίοδο; Συγκεκριμένα ο ρόλος του περιλάμβανε την υποστήριξη της τακτικής και την ψυχολογική προετοιμασία των παικτών. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά την απόλυση του Θόρουπ εν μέσω ενός απαιτητικού ξεκινήματος της σεζόν, ο Νίστρουπ προήχθη σε επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας, με το συμβόλαιό του να παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2029, ώστε να παρέχει σταθερότητα στις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Η τακτική πάνω από όλα

Παρά το νεαρό της ηλικίας, ο Γιάκομπ Νίστρουπ , δημιούργησε στην Κοπεγχάγη, ένα σύνολο αρκετά στιβαρό, δουλεμένο και ποδοσφαιρικά «εύρωστο», το οποίο και εξέλιξε χρόνο με τον χρόνο.



Το ποδόσφαιρο που επέλεξε να παρουσιάσει ήταν επιθετικό, με πρέσινγκ στην πρώτη γραμμή άμυνας του αντιπάλου και αρκετή ένταση, ενώ δημιουργικά, ήθελε από επτά - και περισσότερους - παίκτες πάνω από το κέντρο προκειμένου να βοηθούν στην ανάπτυξη, κάτι το οποίο προερχόταν από άμεσο build up και σπάσιμο του αντίπαλου πρέσινγκ.



Ο 39χρονος προτιμά το 4-3-3, το οποίο χρησιμοποιούσε στην πλειοψηφία των παιχνιδιών της Κοπεγχάγης, το οποίο με αρκετές παραλλαγές σε άμυνα και επίθεση, μπορούσε να μετατραπεί σε 4-1-4-1 και 4-5-1.



Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιμούσε κυρίως «στιβαρούς» ακραίους μπακ, που παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, ενώ την ίδια στιγμή οι κεντρικοί χαφ, έπαιζαν τον ρόλο των «μπαλαντέρ» στην άμυνα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νίστρουπ έμεινε προσηλωμένος μόνο σε αυτό το στιλ παιχνιδιού. Στη διάρκεια της θητείας του στο «Πάρκεν» χρησιμοποίησε, πέντε διαφορετικά συστήματα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι έχει ανοικτούς ορίζοντες.

Σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, τα «θέλω» του νεαρού τεχνικού, μπορούν να αποτυπωθούν σαν μια «χορογραφία» στην οποία συμμετέχουν, όλοι οι ποδοσφαιριστές.



Μια από τις καινοτομίες του στην Κοπεγχάγη, ήταν ότι η ομάδα αμυνόταν σε ένα μπλοκ μεσαίου προς υψηλού επιπέδου αντί για ένα... aggresive στιλ άμυνας. Κοντολογίς, η πρώτη γραμμή πίεσης ουσιαστικά «παρέκαμπτε» τη φάση ανάπτυξης της αντίπαλης ομάδας και τοποθετούταν, ανάμεσα στις γραμμές για να ξεκινήσει την πίεση περίπου στην αρχή του τελευταίου τρίτου. Δηλαδή, η πρώτη γραμμή πίεσης βρισκόταν εκτός της αμυντικής γραμμής αντί να ασκεί πίεση και ουσιαστικά απαγόρευε, την πρώτη πάσα.

Τα «μάτια και τα αυτιά» του

Ποτέ, κανένας προπονητής, δεν μπορεί να πετύχει κάτι σπουδαίο σε μια ομάδα, αν δεν έχει το κατάλληλο επιτελείο. Έτσι και ο Γιάκομπ Νίστρουπ ως... Μπάτμαν, έχει τον δικό του... Ρόμπιν! Τον ρόλο αυτό δεν έπαιξαν, όπως στις ταινίες, οι Τιμ Ντρέικ και Τζέισον Τοντ, αλλά ο Στέφαν Μάντσεν. Επίσης νέος σε ηλικία, 35 ετών γαρ, ο Δανός, είναι ο «μοχλός» της προετοιμασίας των παιχνιδιών για τον Νίστρουπ . Από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι δυο τους δούλευαν σκληρά στην Κοπεγχάγη προκειμένου να χτίσουν την ομάδα που κατέκτησε τα δυο νταμπλ, αλλά και έκανε σημαντικά - για το επίπεδο της - πράγματα στην Ευρώπη.



Ακρογωνιαίος «λίθος» στην ισορροπία των αποδυτηρίων και αδέκαστος, ο Μάντσεν ήταν η κολόνα του πρότζεκτ που «έτρεχε» ο προπονητής. Η απόφαση του Νίστρουπ να πάρει μαζί του τον συνεργάτη του κατά την αποχώρησή του από την Κοπεγχάγη, θα αποδειχθεί στον Παναθηναϊκό, ότι ήταν κομβικής σημασίας.

Τα «ζυμάρια» που... ξέφουρνισε στην αγορά

H ανάπτυξη της Δανίας στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, τόσο αγωνιστικά, όσο και από άποψης «εξαγωγών» ποδοσφαιριστών, έχει γιγαντωθεί, κυρίως την τελευταία δεκαετία.



Οι «Βίκινγκ» που απασχολούν μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ, στην πλειοψηφία τους, αποτελούν προϊόντα των ακαδημιών, ή και των... ζυμώσεων που γίνονται στην Κοπεγχάγη. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναδείξει ποδοσφαιριστές, δείχνοντας του εμπιστοσύνη, η οποία είτε μετουσιώθηκε σε τίτλους, είτε σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, που ζέσταναν τα ταμεία της ομάδας της... παγωμένης δανέζικης πρωτεύουσας.



Ανάμεσα τους είναι ο σημερινός σέντερ φορ της Κυπελλούχου Ισπανίας, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Όρι Όσκαρσον, που χρησιμοποιήθηκε από τον Νέστρουπ στην Κοπεγχάγη σε 61 ματς και σκόραρε 23 τέρματα, με αποτέλεσμα να πωληθεί στους Βάσκους το καλοκαίρι του 2024, έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Ένα παιδί το οποίο ανακάλυψε ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ήταν και ο Ράσμους Χόιλουντ. Ο βασικός σέντερ φορ της Εθνικής Δανίας, οφείλει πολλά στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, καθώς τον διαμόρφωσε ποδοσφαιρικά και στα δυο χρόνια που συνεργάστηκαν, έκαναν, ο ένας καλύτερο τον άλλον!



Κοινή πορεία, είχε με τον Νίστρουπ και ο άκρως ταλαντούχος, Χάκον Άραν Χάραλντσον, που σήμερα είναι ένας εκ των βασικών ποδοσφαιριστών της Λιλ! Παρότι Ισλανός, ο 23χρονος σήμερα, μεσοεπιθετικός, έχει συνεργαστεί για τρία χρόνια με τον Δανό τεχνικό παίρνοντας 31 παιχνίδια, με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ, που τον έστειλαν στη Γαλλία έναντι 15 εκατ. ευρώ το 2023.

Το τελευταίο... διαμαντάκι, που επεξεργάστηκε ο Δανός τεχνικός είναι ο Βίκτορ Φρόνχολντ! Από το 2019 στα νεαρά κλιμάκια της Κοπεγχάγης, ο Δανός στράικερ, ξεχώρισε στα μάτια του Νίστρουπ και ξεπετάχτηκε γρήγορα! Αποτέλεσμα; Χρησιμοποιήθηκε 61 φορές από τον προπονητή, με 61 συμμετοχές και οκτώ τέρματα, που τον έφεραν στην Πόρτο και το «Ντραγκάο» για 20 εκατ. ευρώ.

Ο «παλιόφιλος» Ζέκα και η επανασύνδεση

Μια σύνδεση του... παρελθόντος του Νίστρουπ, με τον Παναθηναϊκό, είναι και ο Ζέκα. Κατά την ποδοσφαιρική του παρουσία στην Κοπεγχάγη, ο πρώην παίκτης και σημερινός σκάουτερ του τριφυλλιού είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Νίστρουπ, λίγες ημέρες μετά την πρόσληψη του από την Κοπεγχάγη, εκφράζοντας την ικανοποίηση του, για τον τρόπο που εργάζεται.



«Ο Νίστρουπ είναι ένας άμεσος και απαιτητικός προπονητής, ο οποίος δεν ικανοποιείται με τίποτα λιγότερο από το 100% της προσπάθειας και της συγκέντρωσης όλων μας. Ταυτόχρονα, είναι πολύ ειλικρινής και μπορείς να μιλήσεις μαζί του για όλα που απασχολούν το γκρουπ. Είχαμε ποιοτικές προπονήσεις και συναντήσεις μαζί του», είχε αναφέρει.

