Προειδοποίηση Γάλλων μετεωρολόγων: Θα ανέβει στους «38 με 39 βαθμούς Κελσίου» ο υδράργυρος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε σπάνιο, ιστορικό επεισόδιο πρώιμου καύσωνα με θερμοκρασίες που θα φθάσουν έως και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας.

Την Πέμπτη αναμένεται μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, με ασυνήθιστο για την εποχή θερμό κύμα.

Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται σε «θερμικό θόλο», μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και επηρεάζει τη Γαλλία και τη δυτική Ευρώπη.

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

Météo-France prévoit "38 voire 39 degrés" dans certaines régions ce jeudi, une situation totalement "inédite" pour un mois de mai#BFM2 pic.twitter.com/cUTi4c0Kdz — BFM (@BFMTV) May 26, 2026

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

L'épisode de fortes chaleurs se poursuit et s'étend :



🟠 9 départements en Vigilance Orange #canicule ce mardi, avec l'ajout des Côtes-d'Armor dès 16h aujourd'hui.



🟠 Extension à 13 départements ce mercredi 12h : ajout des Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde. pic.twitter.com/1NLH66x3nV — Météo-France (@meteofrance) May 26, 2026

🟠Vigilance orange #Canicule en cours sur le nord-ouest de l'Hexagone



🌡️Épisode de fortes chaleurs et durable, d'un niveau caniculaire sur le nord-ouest du pays.



⚠️ Restez informés sur https://t.co/SBcDaJ3wuk et adoptez les bons comportements pour vous protéger de la chaleur 🔽 pic.twitter.com/Y1kDiN3Hms — Météo-France (@meteofrance) May 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

