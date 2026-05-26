Προειδοποίηση Γάλλων μετεωρολόγων: Θα ανέβει στους «38 με 39 βαθμούς Κελσίου» ο υδράργυρος

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.
«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.
Météo-France prévoit "38 voire 39 degrés" dans certaines régions ce jeudi, une situation totalement "inédite" pour un mois de mai#BFM2 pic.twitter.com/cUTi4c0Kdz— BFM (@BFMTV) May 26, 2026
Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.
L'épisode de fortes chaleurs se poursuit et s'étend :— Météo-France (@meteofrance) May 26, 2026
🟠 9 départements en Vigilance Orange #canicule ce mardi, avec l'ajout des Côtes-d'Armor dès 16h aujourd'hui.
🟠 Extension à 13 départements ce mercredi 12h : ajout des Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde. pic.twitter.com/1NLH66x3nV
🟠Vigilance orange #Canicule en cours sur le nord-ouest de l'Hexagone— Météo-France (@meteofrance) May 26, 2026
🌡️Épisode de fortes chaleurs et durable, d'un niveau caniculaire sur le nord-ouest du pays.
⚠️ Restez informés sur https://t.co/SBcDaJ3wuk et adoptez les bons comportements pour vous protéger de la chaleur 🔽
