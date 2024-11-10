Με μία εκτενή επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι αναστέλλει τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στο Ισραήλ όσο και στην οργάνωση Χαμάς για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, κατηγορώντας και τις δύο πλευρές για έλλειψη καλής πίστης. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Μάτζεντ Μπιν Μοχάμαντ Αλ-Ανσάρι, επεσήμανε ότι, μόλις το Ισραήλ και η Χαμάς αποφασίσουν να επιδείξουν καλή θέληση, τότε το Κατάρ θα συνεχίσει τις διπλωματικές του προσπάθειες.

Ανεπιθύμητοι στη χώρα

Η χθεσινή ανακοίνωση του Εμιράτου, έβαλε τέλος – τουλάχιστον για την ώρα - στις επίμονες δημοσιογραφικές διαρροές που έφεραν την καταρινή κυβέρνηση να έχει διαμηνύσει στους αντιπροσώπους της Χαμάς ότι έχουν καταστεί ανεπιθύμητοι στη χώρα και ότι θα πρέπει να την εγκαταλείψουν σύντομα. Ήδη από προχθές το βράδυ, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση και η σαουδαραβική εφημερίδα Al-Sharq Al-Awsat επέμεναν ότι είχε αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο να μετακινηθεί η ηγετική αντιπροσωπεία της οργάνωσης σε άλλη χώρα της περιοχής με επικρατέστερες τη Συρία, το Ιράν, την Αλγερία ή την Τουρκία.



Ειδικότερα, το ενδεχόμενο εγκατάστασης της ηγεσίας της Χαμάς στην Τουρκία σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα ισραηλινά κρατικά μέσα, που έσπευσαν να αναζητήσουν σχολιασμό από διπλωματικούς κύκλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι οποίοι φέρονταν «να μην βλέπουν με καλό μάτι μια τέτοια εξέλιξη». Πάντως, το ενδιαφέρον, που επέδειξαν δημοσιογραφικοί κύκλοι σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία ως προς το ενδεχόμενο η Τουρκία να φέρεται έτοιμη να φιλοξενήσει την Χαμάς, δεν ήταν αδικαιολόγητο. Όταν παλαιότερα είχε προκύψει ξανά ζήτημα κατά πόσον το Κατάρ θα επιθυμούσε να συνεχίσει να φιλοξενεί την παλαιστινιακή οργάνωση, ο τότε ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια είχε αμέσως μεταβεί στην Τουρκία, προκειμένου να διαπιστώσει τις διαθέσεις της διακυβέρνησης Ερντογάν.

Η Αίγυπτος προωθεί την υπαγωγή της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή

Παράλληλη κινητικότητα παρατηρείται και στην δεύτερη χώρα-διαμεσολαβητή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες που μεταδίδονται σε ισραηλινά και αραβικά μέσα, που φέρουν τηνΑίγυπτο να δηλώνει πρόθυμη να εκπαιδεύσει στο έδαφός της αστυνομική δύναμη της Παλαιστινιακής Αρχής. Απώτερος στόχος αυτής της πρότασης θα είναι να ανατεθεί στην αστυνομία της Παλαιστινιακής Αρχής η τήρηση της τάξης στην μεταπολεμική Γάζα.



Θετική στάση ως προς αυτήν την αιγυπτιακή πρόταση φαίνεται να τηρούν η διακυβέρνηση Μπάιντεν, η Βρετανία και ο Καναδάς, αξιωματούχοι των οποίων συμμετείχαν στο Κάιρο σε σχετικές συσκέψεις με τοπικούς παράγοντες των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας. Από την άλλη, τα κρατικά ισραηλινά ΜΜΕ ερμηνεύουν τις πληροφορίες που προέρχονται από την Αίγυπτο, ως σαφή ένδειξη της διακυβέρνησης Μπάιντεν και πολλών άλλων χωρών της Δύσης, ότι επιθυμούν να αναθέσουν στην Παλαιστινιακή Αρχή την εκ νέου διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας το δυνατόν συντομότερο.



Ωστόσο, η ισραηλινή πλευρά αρνείται να δώσει το «πράσινο φως» σε μία τέτοια εξέλιξη, πιστεύοντας ότι θα είναι προτιμότερο για την εξυπηρέτηση των ισραηλινών επιδιώξεων, να περιμένει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2025 – ημέρα κατά την οποία αναλαμβάνει τα προεδρικά του καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο νεοεκλεγείς, Ντόναλντ Τραμπ.

