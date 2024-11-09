ΗΠΑ: Σύλληψη υπόπτου για επιθέσεις με μαχαίρι στο Σιάτλ

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε την Παρασκευή πέντε ανθρώπους στο κέντρο του Σιάτλ και πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι υπεύθυνος για άλλες πέντε επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν από το πρωί της Πέμπτης στην κινεζική συνοικία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Έρικ Μπάρντεν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο συλληφθείς, του οποίου το όνομα δεν έχει ανακοινωθεί, εκτιμάται πως επιτέθηκε τυχαία σε περαστικούς. Ένα θύμα ανέφερε την κλοπή του κινητού τηλεφώνου του.

Εννέα άνδρες και μια γυναίκα τραυματίστηκαν, διευκρίνισε ο Μπάρντεν, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ορισμένα από τα θύματα έχουν αναγνωρίσει τον συλληφθέντα ως τον δράστη των επιθέσεων, είπε ο Έρικ Μπάρντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

