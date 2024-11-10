Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλων σε ένα μπαρ στο κεντρικό Μεξικό, μετέδωσε σήμερα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP επικαλούμενο έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Κερέταρο, στο Bar Los Cantaritos, στο κέντρο της πόλης.

Tragedy strikes downtown Querétaro! Gunmen stormed Bar Los Cantaritos, leaving 10 dead and at least 9 injured. #Mexico #MexicoBarShooting #MexicoMassacre #MexicoCity



The heart of our city, turned into a scene of chaos. When will this violence end? #Querétaro #SafetyFirst… pic.twitter.com/6Rs981AZxV — know the Unknown (@imurpartha) November 10, 2024

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τουλάχιστον 9 άτομα, θαμώνες του μπαρ.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης

🚨Así fue el åtåque 🔫 en el 📍🍻bar “Los Cantaritos" en #Querétaro: al menos 10 muertøs confirmados, 7 hombres y 3 mujeres. pic.twitter.com/TgSiMc3EYP — Miguel Angel Alvarez 🇲🇽 Reportero Mexicano (@malvarezvargas) November 10, 2024

