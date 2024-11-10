Λογαριασμός
Mακελειό σε μπαρ στο Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί από επίθεση ενόπλων - Βίντεο

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τουλάχιστον 9 άτομα, θαμώνες του μπαρ

μεξικο δολοφονιες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλων σε ένα μπαρ στο κεντρικό Μεξικό, μετέδωσε σήμερα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP επικαλούμενο έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Κερέταρο, στο Bar Los Cantaritos, στο κέντρο της πόλης. 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τουλάχιστον 9 άτομα, θαμώνες του μπαρ. 

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης

TAGS: Μεξικό Επίθεση
