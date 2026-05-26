Ένας καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων έκανε την εμφάνισή του στα αβαθή της παραλίας των Κεχριών. Ο καρχαρίας που εμφανίστηκε να προσπαθεί να φύγει από τα ρηχά προκάλεσε αναστάτωση, αλλά και το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία.

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καρχαρίας «επισκέπτεται» τις παραλίες της περιοχής, καθώς καταγράφηκε ξανά, πριν από μερικές ημέρες, που κολυμπούσε στα ρηχά στην παραλία των Λουτρών Ωραίας Ελένης.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε πολίτης στα social media:

Πηγή: korinthostv.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.