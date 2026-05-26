Εντοπίστηκε τραυματισμένη Γαλλίδα σε μονοπάτι του Ολύμπου - Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της πυροσβεστικής

Οι πυροσβέστες τη μετέφεραν στη θέση «Πριόνια» όπου και παρελήφθη από ασθενόφόρο του ΕΚΑΒ - Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα

επιχείρηση στον Όλυμπο
  • Στο μονοπάτι Ε4, η Πυροσβεστική Υπηρεσία εντόπισε 68χρονη Γαλλίδα τραυματισμένη στο δεξί πόδι.
  • Η τραυματίας μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια» και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σε δύσβατο σημείο στο μονοπάτι Ε4, στο όρος Όλυμπος εντόπισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία 68χρονη Γαλλίδα, η οποία τραυματίστηκε στο δεξί πόδι.

Οι πυροσβέστες τη μετέφεραν στη θέση «Πριόνια» όπου και παρελήφθη από ασθενόφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Όλυμπος Πυροσβεστική διάσωση τραυματισμός επιχείρηση
