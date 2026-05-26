Στη Μύκονο βρίσκεται από το Σάββατο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη από τον οποίο ενημερώθηκε για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που έχουν προγραμματιστεί το προσεχές διάστημα στο νησί ενώ συζήτησαν και για θέματα τουρισμού αλλά και για τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες επιβεβαιώνοντας ότι η γοητεία της Μυκόνου αποτελεί σταθερό πόλο έλξης για τους Αμερικανούς τουρίστες.

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα η κα Γκιλφόιλ επισκέφθηκε τον Άγιο Νικολάκη που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχείο προκειμένου να ανάψει ένα κερί. Εξερχόμενη από το εκκλησάκι είχε μια απροσδόκητη συνάντηση με τον Πέτρο τον πελεκάνο, τη διάσημη μασκότ του νησιού.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος εντυπωσιάστηκε και δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίες μαζί με τον πελεκάνο και την Ειρήνη που πάντα είναι στο πλευρό του, τον φροντίζει και τον προσέχει αφιλοκερδώς. Όταν μετά τις φωτογραφίες ένας συνεργάτης της πήγε να χαϊδέψει στο ράμφος τον πελεκάνο, το συμπαθές πτηνό τον δάγκωσε. Τότε η πρέσβης των ΗΠΑ που παρακολουθούσε το σκηνικό αποκάλεσε τον συνεργάτη της μ@λ@κ@! Φαίνεται πως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρότι δεν βρίσκεται πολύ καιρό στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ήδη ελληνικό ταμπεραμέντο!

Πηγή: mykonoslive.tv

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.