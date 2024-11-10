Ο δεξιός κινητήρας αεροσκάφους τύπου Boeing 787-9 Dreamliner της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Hainan Airlines τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του ιταλικού αεροδρομίου.
Το αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό την κινεζική πόλη Σενζέν, επέστρεψε στο Φιουμιτσίνο και προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού άδειασε τα καύσιμά του στη θάλασσα.
Η αιτία του συμβάντος δεν είναι σαφής, είπε ο αξιωματούχος τονίζοντας ότι δεν σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία πάνω από το Φιουμιτσίνο.
Ωστόσο υπήρξαν αναφορές ότι ο κινητήρας του αεροσκάφους χτυπήθηκε από πουλί.
🚨Flight Update:@HainanAirlines #B787 #HU438 from #Rome to #Shenzhen returned safely to #Fiumicino after a bird strike on the right engine (#2) during takeoff. B-1119 experienced multiple engine surges shortly after departure RNY16R.— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) November 10, 2024
After holding,landed safely. #AviationSafety pic.twitter.com/ELwuS7ZlZ6
