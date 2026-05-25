Η 80χρονη Τζάκλιν Σμιθ: Το μυστικό ομορφιάς της δεν είναι ούτε το μακιγιάζ ούτε η διατροφή

Η Τζάκλιν Σμιθ αποδεικνύει πως η ηλικία είναι πράγματι ένας αριθμός. Η ηθοποιός, που έγινε διάσημη μέσα από τη σειρά «Charlie's Angels» («Οι Άγγελοι του Τσάρλι»), εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη και μίλησε για το μυστικό της λάμψης της στα 80 της χρόνια.

«Καθαρή ζωή, το να σε αγαπούν», είπε η Τζάκλιν Σμιθ, εξηγώντας πως για εκείνη όλα ξεκινούν από την οικογένεια. «Έχω την καλύτερη οικογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο για να μεγαλώνω μαζί της. Υπέροχο σύζυγο, δύο όμορφα παιδιά, τρεις εγγονές. Δεν γίνεται καλύτερο από αυτό. Για μένα όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη, όλα έχουν να κάνουν με την οικογένεια».

Η ηθοποιός βρέθηκε στο ξενοδοχείο Πλάζα, στο Μανχάταν, όπου συναντήθηκε με την Κέιτ Τζάκσον, με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την πρεμιέρα των «Αγγέλων του Τσάρλι». Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1976 και μετέτρεψε σχεδόν μέσα σε μία νύχτα την Τζάκλιν Σμιθ, την Κέιτ Τζάκσον και τη Φάρα Φόσετ σε διεθνή σύμβολα της τηλεόρασης. Η Σμιθ ήταν η μόνη από τις αρχικές πρωταγωνίστριες που έμεινε στη σειρά μέχρι το τέλος της, το 1981.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να γεμίσουν τα σχόλια με κομπλιμέντα. «Χρόνια πολλά για τα 50 χρόνια, είσαι υπέροχη, ήσουν μέρος της ζωής μου μεγαλώνοντας», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν: «Δείχνετε καταπληκτικές», «Παραμένετε όμορφες κυρίες» και «Μοιάζετε σαν να μην έχετε γεράσει καθόλου». Η νοσταλγία για τη σειρά παραμένει δυνατή, κάτι που φάνηκε και από την αντίδραση του κοινού στη σπάνια κοινή εμφάνιση της Σμιθ με την Τζάκσον.

Πηγή: skai.gr

