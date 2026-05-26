Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα «βαθύτατα ανήσυχος» για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα που προανήγγειλε η ρωσική ηγεσία, την επομένη μιας από τις σφοδρότερες πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε πως οι απειλές της Μόσχας ακολούθησαν την επιδρομή ουκρανικών drone σε φοιτητική εστία του Σταρομπίλσκ, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιφέρεια Λουγκάνσκ, με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες.

«Καταδικάζουμε την επίθεση στο σχολείο – όπως καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, όπου κι αν συμβαίνουν», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί κλιμάκωση μιας σύγκρουσης με καταστροφικές συνέπειες ήδη για τους αμάχους», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι θα απομακρυνόταν η πολυπόθητη επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

