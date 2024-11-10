Περισσότερα από 30 άτομα κατηγορήθηκαν και φυλακίστηκαν αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την καθαίρεση τριών φιλοκούρδων δημάρχων από τα νοτιοανατολικά της χώρας που κατηγορούνται για «τρομοκρατία», ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ένας δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου 10Haber τέθηκε επίσης υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου για μια σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με την καθαίρεση την περασμένη εβδομάδα του δημάρχου της περιοχής Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατηγορήθηκε από τις αρχές για διασυνδέσεις με το PKK, είπε ο δικηγόρος του.

Περισσότερα από 250 άτομα έχουν συλληφθεί συνολικά από τη Δευτέρα για συμμετοχή σε παράνομες διαδηλώσεις και στόχευση μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Σε 33 από αυτούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες και φυλακίστηκαν, 37 τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση και άλλοι τρεις σε κατ' οίκον περιορισμό, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αντικατάσταση τη Δευτέρα από διορισμένους από το κράτος διοικητές τριών φιλοκούρδων δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεγάλων πόλεων του Μαρντίν και του Μπάτμαν, προκάλεσε την οργή των κατοίκων και τις καταδίκες του Συμβουλίου της Ευρώπης και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι τρεις έκπτωτοι αιρετοί είναι μέλη του DEM, του κύριου φιλοκουρδικού κόμματος και της τρίτης δύναμης του τουρκικού κοινοβουλίου.

Οι αρχές απαγόρευσαν αμέσως όλες τις συγκεντρώσεις σε αρκετές επαρχίες στα κυρίως κουρδικά νοτιοανατολικά της χώρας σε μια προσπάθεια να καταστείλουν τις αντιδράσεις.

Ωστόσο, εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα της εβδομάδας στο Μπάτμαν έδειχναν αστυνομικούς να στοχοποιούνται από διαδηλωτές και να τους αντιμετωπίζουν με αντλίες νερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

