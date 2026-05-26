Η τσεχική αστυνομία άφησε ελεύθερο έναν Ρώσο ορθόδοξο επίσκοπο που είχε τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος για κατοχή ναρκωτικών, αφού η Μόσχα κατήγγειλε τη σύλληψή του ως πολιτικά υποκινούμενη παγίδα.

Ο επίσκοπος Ιλαρίων, γνωστός και με το κοσμικό του όνομα Γκριγκόρι Αλφέγεφ, σταμάτησε από την αστυνομία την Κυριακή στο Κάρλοβι Βάρι, λουτρόπολη της δυτικής Τσεχίας, δημοφιλή στους Ρώσους τουρίστες, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν δοχεία με λευκή ουσία στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, μετά την αποφυλάκισή του χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, ο Ιλαρίων δήλωσε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως η ουσία ήταν απαγορευμένο ναρκωτικό, αλλά επέμεινε ότι έπεσε θύμα σκευωρίας.

«Η απλή ανεύρεση μιας απαγορευμένης ουσίας δεν απαντά στο βασικό ερώτημα – πώς αυτά τα αντικείμενα βρέθηκαν εξαρχής μέσα στο όχημα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο 60χρονος Ιλαρίων ηγείται της ρωσικής ορθόδοξης κοινότητας στο Κάρλοβι Βάρι, όπου ζει σημαντική ρωσική διασπορά.

Η εθνική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Τσεχίας είχε ανακοινώσει ότι το όχημα του επισκόπου ακινητοποιήθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μεταφέρονταν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη σύλληψη «σκόπιμη και ενορχηστρωμένη πρόκληση».

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έκανε λόγο για «κλασική σκευωρία», ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Τσέχο επιτετραμμένο στη Μόσχα, Γιαν Οντρέικα, για να διαμαρτυρηθεί επισήμως για την κράτηση. Ο Ιλαρίων είχε στο παρελθόν ηγηθεί του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «υπουργός Εξωτερικών» της εκκλησίας.

Κάποτε θεωρούνταν στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Κυρίλλου, ισχυρού επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και συμμάχου του Βλαντίμιρ Πούτιν, όμως τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχασε την εύνοια της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

Σε αντίθεση με πολλούς ανώτερους κληρικούς που στήριξαν ανοιχτά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ιλαρίων ούτε υποστήριξε ούτε καταδίκασε δημόσια τον πόλεμο και υποβαθμίστηκε, τοποθετούμενος στο εξωτερικό λίγο μετά την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τον απομάκρυνε από τη διοίκηση της ουγγρικής επισκοπής Βουδαπέστης, έπειτα από καταγγελίες νεότερου βοηθού του για σεξουαλική παρενόχληση, κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται. Παράλληλα, είχε δεχθεί επικρίσεις για τον φερόμενο πολυτελή τρόπο ζωής του, που περιλάμβανε διακοπές με γιοτ και ταξίδια για σκι, καθώς και για δημοσιεύματα σχετικά με την κατοχή έπαυλης κοντά στη Βουδαπέστη. Ο Ιλαρίων έχει δηλώσει ότι αγόρασε ακίνητα και χρηματοδότησε τον τρόπο ζωής του μέσω δικαιωμάτων από βιβλία και ταινίες του.

Αργότερα μετατέθηκε στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Κάρλοβι Βάρι.





Πηγή: skai.gr

