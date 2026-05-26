Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την «ειδεχθή», όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στο οποίο διακρίνονται να ταπεινώνονται κατά την κράτησή τους, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Κατά τη διάρκειά της κράτησής τους, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες.

«Περισσότερο από τις εικόνες, οι πράξεις είναι απολύτως αποκρουστικές και σοκαριστικές» και «τις καταδικάζουμε απερίφραση, επειδή είναι σοκαριστικές από ανθρώπινη άποψη, είναι σοκαριστικές υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση.

Και «καθώς πρόκειται για Γάλλους πολίτες, δεν αποκλείουμε να κινηθούμε νομικά στα δικά μας δικαστήρια σχετικά με όλες τις ενέργειες όπως φαίνονται σε αυτό το βίντεο», πρόσθεσε.

Το Παρίσι απαγόρευσε την είσοδο στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν Γκβιρ, ενώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γαλλία, ζητούν κυρώσεις κατά του ακροδεξιού υπουργού.

Οι ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού προηγουμένως κρατήθηκαν πάνω στον «Global Sumud Flotilla», ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, και σύμφωνα με τους διοργανωτές υπέστησαν κακομεταχείριση και αρκετοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι, ενώ τουλάχιστον 15 ακτιβιστές προέβησαν σε επίσημες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων βιασμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.