Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες από την άγρια τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα στο Λονδίνο, με τη σύζυγο και δύο από τις τρεις κόρες του σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ να είναι τα θύματα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 61χρονη Κάρολ Χαντ, την 28χρονη Χάνα Χαντ και την 25χρονη Λουΐζ Χαντ, με την οποία ο δράστης, ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ, φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση μέχρι προσφάτως. όπως ενημέρωσαν οι βρετανικές αρχές, και οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες προτού ο δράστης τις εκτελέσει με τη βαλλίστρα που είχε μαζί του, στην οικία τους στο Χαρτφορντσάιρ του βορείου Λονδίνου την Τρίτη.

Rest in peace Carol, Hannah and Louise 🕊️

Deepest condolences to John

Absolutely, heartbreakingly tragic



“Victims of crossbow murders in Bushey, are family of BBC Radio 5 racing commentator John Hunt. The urgent police operation to locate Kyle Clifford continues” pic.twitter.com/0YLD4aSgyZ — *🪬* (@_______0______) July 10, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Κλίφορντ εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοιμητήριο κοντά στην περιοχή του Γκόρντον Χιλ όπου ζούσε. Οι έρευνες της αστυνομίας στο κοιμητήριο ακολούθησαν την έρευνα στο σπίτι του.

Εικόνες από κάμερα σπιτιού στην περιοχή δείχνει τον 26χρονο δράστη να απομακρύνεται με ψυχραιμία από τον τόπο του εγκλήματος βάζοντας στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου τη βαλλίστρα, το μεγάλο τόξο, που κρατούσε κάτω από ένα λευκό σεντόνι, με το οποίο μάλιστα αργότερα πισατεύεται ότι επιχείρησε να θέσει τέλος στη ζωή του από σοκ.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης φεύγει από το σημείο της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα:

Το βράδυ της Τετάρτης ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, με τους γείτονες να κάνουν λόγο σοκαρισμένοι για «διαπεραστικά ουρλιαχτά τα οποία αρχικά τα περάσαμε για παιδικά κλάματα». Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, ένα από τα τρία θύματα κάλεσε ασθενοφόρο, ενημερώνοντας και την αστυνομία για το συμβάν, λίγες μόλις στιγμές προτού ξεψηχήσει και με τον δράστη να έχει ήδη τραπεί σε φυγή.

Η 61χρονη Κάρολ, με την οποία ο Τζον είχε αποκτήσει άλλη μία κόρη, βρέθηκε νεκρή στο χολ του σπιτιού με βέλος στο στήθος, ενώ λίγες ώρες πριν η Λουίζ αναφερόταν στα social media στο «θάρρος των γυναικών που φεύγουν από κακοποιητικές σχέσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.