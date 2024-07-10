Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνελήφθη, αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο Ένφιλντ του βορείου Λονδίνου, έπειτα από σχεδόν 24 ώρες αστυνομικού ανθρωποκυνηγητού ο ύποπτος δράστης της στυγερής τριπλής δολοφονίας με βαλλιστρίδα σε σπίτι της περιοχής Μπούσι του Χάρτφορντσιρ.

Ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοιμητήριο κοντά στην περιοχή του Γκόρντον Χιλ όπου ζούσε. Οι έρευνες της αστυνομίας στο κοιμητήριο ακολούθησαν την έρευνα στο σπίτι του.

Ο 26χρονος πιστεύεται ότι δολοφόνησε την 61χρονη Κάρολ Χαντ και δύο από τις τρεις κόρες της, την 28χρονη Χάνα και την 25χρονη Λουΐζ. Πρόκειται για την οικογένεια του γνωστού σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ.

Εικόνες από κάμερα σπιτιού στην περιοχή δείχνει τον Κλίφορντ να απομακρύνεται με ψυχραιμία από τον τόπο του εγκλήματος βάζοντας στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου τη βαλλίστρα, το μεγάλο τόξο, που κρατούσε κάτω από ένα λευκό σεντόνι.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης φεύγει από το σημείο της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα:

Η αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να μην τον προσεγγίσουν διότι πιθανώς ήταν ακόμα οπλισμένος. Τα σχολεία της περιοχής κλήθηκαν επίσης να κρατούν τους μαθητές εντός των σχολικών κτιρίων.

Τα τρία θύματα εντοπίστηκαν δεμένα και με φρικτά τραύματα από τη βαλλίστρα πιθανότατα από τον ίδιο τον κ. Χαντ, ο οποίος κάλεσε τις αρχές και ασθενοφόρο, με τους νοσηλευτές να μην μπορούν να τις κρατήσουν στη ζωή.

Ο συλληφθείς φάνηκε να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο που είχε σπεύσει στο κοιμητήριο όπου εν τέλει επικεντρώθηκαν οι έρευνες της αστυνομίας.

Πιστεύεται ότι ήταν ο πρώην σύντροφος της νεαρότερης εκ των θυμάτων. Ο κ. Κλίφορντ είχε υπηρετήσει στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του Κλίφορντ εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών για τη δολοφονία ενός νεαρού. Τον είχε παρασύρει και πατήσει με το αυτοκίνητό του σε μια έκρηξη οργής όταν το θύμα είχε σπάει ένα μπουκάλι πάνω στο ακριβό όχημα του δράστη.

