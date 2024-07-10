Λονδίνο, Θανάσης Γκαμπός

Η σύζυγος και δύο από τις τρεις κόρες του σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ είναι τα θύματα της τριπλής δολοφονίας που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι τους στο Μπούσι του Χαρτφορντσιρ, βορείως του Λονδίνου , περιστατικό που έχει δύναμη σε ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για σύλληψη. δράστη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης φεύγει από το σημείο της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα:

Πρόκειται για την 61χρονη Κάρολ Χαντ, την 28χρονη Χάνα Χαντ και την 25χρονη Λουΐζ Χαντ.

Αναπαύσου εν ειρήνη Καρολ,

Χάνα

και



Λουίζ Η επείγουσα αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του Kyle Clifford συνεχίζεται» pic.twitter.com/0YLD4aSgyZ — *🪬* (@_______0______) 10 Ιουλίου 2024

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά ως ύποπτο τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ από το γειτονικό Ένφιλντ του Βορείου Λονδίνου, ο οποίος πιστεύεται ότι ίσως είναι οπλισμένος με βαλλίστρα, την οποία πιθανότατα χρησιμοποίησε στη «στοχευμένη» επίθεση κατά των τριών θυμάτων.

Η αστυνομία αναζητά έναν 26χρονο άνδρα σε σχέση με τρεις θανάτους σε σπίτι στο Ashlyn Close στο Bushey.



Η αστυνομία προειδοποιεί ότι ο Κάιλ Κλίφορντ από το Ένφιλντ μπορεί να είναι οπλισμένος με βαλλίστρα και ζητά από το κοινό να μην τον πλησιάσει.



Ο ρεπόρτερ μας @ClaireBoad είναι εκεί για εμάς. pic.twitter.com/uJYyom67Fx — Καλύτερες επιτυχίες Radio Bucks, Beds & Herts News (@GHRBucks) 10 Ιουλίου 2024

Υπό το φόβο αυτό, πολλά σχολεία στην περιοχή του Ένφιλντ κλήθηκαν από την αστυνομία να κρατούν τους μαθητές εντός σχολικού κτιρίου.

Η αστυνομία πραγματοποίησε το μεσημέρι έρευνας σε οικία στην περιοχή Γκόρντον Χιλ του Ένφιλντ.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρχές και να δουν τον δράστη, φωτογραφία του οποίου έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το πρωί.

Δραματική αστυνομική έφοδος στο Ένφιλντ, καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον «δολοφόνο των βολίδων» Κάιλ Κλίφορντ εντείνεται. Ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε ένα σπίτι, ελικόπτερα έκαναν κύκλους και βρέθηκε ένα «αυτοκίνητο πιθανού ενδιαφέροντος». Τα τοπικά σχολεία προέτρεψαν να κρατήσουν τα παιδιά μέσα. #KyleClifford #Manhunt #Enfield pic.twitter.com/eNoqLUgfO6 — Pakistani Index (@PakistaniIndex) 10 Ιουλίου 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.