Βρετανία: Η σύζυγος και οι κόρες σχολιαστή του BBC τα θύματα της τριπλής δολοφονίας - Βίντεο με τον δράστη να κουβαλά τη βαλλίστρα

Πρόκειται για την 61χρονη Κάρολ Χαντ, την 28χρονη Χάνα Χαντ και την 25χρονη Λουΐζ Χαντ - Η αστυνομία εξακολουθεί να ψάχνει ως ύποπτο τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ ο οποίος πιστεύεται ότι ίσως είναι οπλισμένος με βαλλίστρα

Δολοφονία στην Αγγλία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαμπός

Η σύζυγος και δύο από τις τρεις κόρες του σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ είναι τα θύματα της τριπλής δολοφονίας που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι τους στο Μπούσι του Χαρτφορντσιρ, βορείως του Λονδίνου , περιστατικό που έχει δύναμη σε ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για σύλληψη. δράστη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης φεύγει από το σημείο της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα: 

Πρόκειται για την 61χρονη Κάρολ Χαντ, την 28χρονη Χάνα Χαντ και την 25χρονη Λουΐζ Χαντ.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά ως ύποπτο τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ από το γειτονικό Ένφιλντ του Βορείου Λονδίνου, ο οποίος πιστεύεται ότι ίσως είναι οπλισμένος με βαλλίστρα, την οποία πιθανότατα χρησιμοποίησε στη «στοχευμένη» επίθεση κατά των τριών θυμάτων.

Υπό το φόβο αυτό, πολλά σχολεία στην περιοχή του Ένφιλντ κλήθηκαν από την αστυνομία να κρατούν τους μαθητές εντός σχολικού κτιρίου.

Η αστυνομία πραγματοποίησε το μεσημέρι έρευνας σε οικία στην περιοχή Γκόρντον Χιλ του Ένφιλντ.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρχές και να δουν τον δράστη, φωτογραφία του οποίου έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το πρωί.

