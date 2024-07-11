Η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι το πλοίο της Ocean Viking διέσωσε από προχθές Τρίτη περίπου 360 ανθρώπους σε κίνδυνο σε πλεούμενα τα οποία προσπαθούσαν να φθάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές.

Οι αναχωρήσεις μεταναστών από τις ακτές της Αφρικής γενικά πολλαπλασιάζονται το καλοκαίρι, όταν είναι καλύτερες οι συνθήκες πλοήγησης — όμως η θαλάσσια οδός της κεντρικής Μεσογείου συγκαταλέγεται πάντα στις πιο θανάσιμες στον κόσμο.

Το Ocean Viking προχώρησε σε έξι επιχειρήσεις διάσωσης σε δυο μέρες σε περιοχές ανοικτά των τυνησιακών, των λιβυκών και των ιταλικών ακτών.

Αφού αρχικά διέσωσε 120 ανθρώπους προχθές, το σκάφος επιβίβασε κατόπιν, όχι μακριά από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, 53 ακόμη που επέβαιναν σε «μεταλλικό πλεούμενο, υπερβολικά φορτωμένο, που έβαζε νερό και ναυαγούσε».

Όλοι οι επιβαίνοντες κατορθώθηκε να διασωθούν χάρη σε σωστικές λέμβους, προτού «μεταφερθούν σε σκάφος του ιταλικού λιμενικού σώματος», διευκρίνισε η ΜΚΟ, προσθέτοντας ότι οι μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, είχαν αναχωρήσει από τη Σφαξ, στην Τυνησία.

Το Ocean Viking κατόπιν κατευθύνθηκε προς ξύλινο πλεούμενο με διπλό κατάστρωμα και διέσωσε 98 ανθρώπους, ανάμεσά τους έξι γυναίκες και τρία παιδιά, προτού σώσει ακόμη 43, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο με μικρή ξύλινη βάρκα.

Ακόμη, οι ομάδες του μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν πλεούμενο φτιαγμένο από υαλόνημα, στο οποίο επέβαιναν κάπου πενήντα μετανάστες, τους οποίους περισυνέλεξε αργότερα σκάφος του ιταλικού λιμενικού σώματος.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 2022 στην Ιταλία συμμαχία της άκρας δεξιάς υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι, τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων που διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο θεωρητικά δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν παρά μόνο μία διάσωση στη θάλασσα κι αμέσως μετά να μεταφέρουν τους ανθρώπους που επιβιβάζουν σε λιμάνι, κάτι που τα εμποδίζει να προχωρούν σε άλλες κατόπιν.

Οι ΜΚΟ αντιτείνουν πως η πολιτική αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, βάσει του οποίου κάθε πλοίο είναι υποχρεωμένο να σπεύδει σε βοήθεια ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση στη Ρώμη ερίζει πως τα πλοία των ΜΚΟ είναι «παράγοντας που προσελκύει» τους μετανάστες, παρότι στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που φθάνουν στην Ιταλία περισυλλέγονται από περιπολικά του λιμενικού.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, οι αφίξεις διά θαλάσσης μειώθηκαν θεαματικά από την αρχή του τρέχοντος έτους: από την 1η Ιανουαρίου ως τη 10η Ιουλίου έφθασαν στη χώρα 27.744 άνθρωποι, έναντι 72.036 την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

