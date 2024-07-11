Πυκνώνουν οι φωνές επιφανών Δημοκρατικών που ζητούν από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα

Η πίεση δεν σταματά να εντείνεται για τον Τζο Μπάιντεν. Χθες Τετάρτη κλήθηκε, για πρώτη φορά, από γερουσιαστή της παράταξής του να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα με αντιμέτωπο τον Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε ο αστέρας του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνι, αντανάκλαση της διάβρωσης της υποστήριξης ακόμα και των πιο πιστών Δημοκρατικών.

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ Πίτερ Γουέλς παρότρυνε τον Αμερικανό πρόεδρο να «αποσυρθεί από την κούρσα» για τον Λευκό Οίκο «για το καλό της χώρας», με άρθρο του που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post.

Ήταν το πρώτο μέλος του σώματος αυτού του αμερικανικού Κογκρέσου που το έκανε ανοικτά.

Μια ημέρα νωρίτερα συνάδελφός του, ο γερουσιαστής του Κολοράντο Μάικλ Μπένετ, προέβλεψε πως ο κ. Μπάιντεν θα ηττηθεί τον Νοέμβριο και εξέφρασε την ανησυχία πως θα συμπαρασύρει άλλους υποψήφιους των Δημοκρατικών στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε κάτι λιγότερο από τέσσερις μήνες.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε χθες πως ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, δήλωσε σε ιδιωτικές συζητήσεις του με δωρητές της παράταξής του πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος Μπάιντεν, παρότι δημόσια διαβεβαιώνει πως είναι «με τον Τζο».

Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος έσπευσε να τονίσει, διαψεύδοντας το ρεπορτάζ, ότι «υποστηρίζω τον πρόεδρο Μπάιντεν και παραμένω δεσμευμένος να εγγυηθώ πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ηττηθεί τον Νοέμβριο», πράγμα που «έχω ξεκαθαρίσει επανειλημμένα δημόσια και κατ’ ιδίαν».

Δημοκρατικοί γερουσιαστές προγραμματίζουν να προγευματίσουν σήμερα με στενούς συνεργάτες και συμβούλους του προέδρου.

Τουλάχιστον εννιά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, του άλλου σώματος του Κογκρέσου, έχουν επίσης ζητήσει δημόσια ο κ. Μπάιντεν να εγκαταλείψει. Τελευταίος το έκανε ο βετεράνος βουλευτής του Όρεγκον Ερλ Μπλουμενάουερ.

«Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Όμως χρειαζόμαστε άλλον υποψήφιο», τιτλοφόρησε από την πλευρά του άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Κλούνι, που δηλώνει «ισόβιος» υποστηρικτής των Δημοκρατικών.

Ο κ. Κλούνι, που χαρακτηρίζει «φίλο» τον πρόεδρο, οργάνωσε στα μέσα Ιουνίου εκδήλωση για τη συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ του. Και «είναι συνταρακτικό που το λέω, όμως ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο βρέθηκα πριν από τρεις εβδομάδες δεν είναι (...) ο Τζο Μπάιντεν του 2010. Ούτε καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020. Ήταν ο άνδρας που είδαμε στο ντιμπέιτ» της 27ης Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε λίγο ούτε πολύ καταστροφικό για τον Δημοκρατικό.

Εκείνη τη βραδιά ο πρόεδρος, 81 ετών, βρισκόταν σε σύγχυση και φαινόταν τρομερά κουρασμένος.

Ο κ. Κλούνι εκφράστηκε έπειτα από άλλες μορφές του στερεώματος του κινηματογράφου, που ως τώρα προσέφερε αξιοπρόσεκτη υποστήριξη, στα μέσα ενημέρωσης και οικονομική, στον κ. Μπάιντεν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο πηγή του στην εκστρατεία του κ. Μπάιντεν, ανέφερε πως η επίπτωση της τηλεμαχίας στη συγκέντρωση κεφαλαίων είναι ήδη «καταστροφική».

Στο MSNBC, η Νάνσι Πελόσι, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που διατηρεί επιρροή, άσκησε επίσης πίεση στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

«Επαφίεται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος» τον Νοέμβριο με αντίπαλο τον προκάτοχό του, τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε η κυρία Πελόσι στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμούν αρκετοί Δημοκρατικοί. Όμως «ο χρόνος πιέζει», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του θεωρεί το ζήτημα ήδη λήξαν.

Ανέφερε τη Δευτέρα, σε επιστολή προς κοινοβουλευτικούς της παράταξής του, πως είναι «αποφασισμένος» να παραμείνει στην κούρσα.

Ο κ. Μπάιντεν, που εντείνει τις δραστηριότητές του τις τελευταίες ημέρες, στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις ανησυχίες για την ενέργεια και την αντοχή του, εκφράστηκε χθες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας AFL-CIO, της μεγαλύτερης των ΗΠΑ, κατόπιν συμμετείχε στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Μπάιντεν θα δώσει σήμερα πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου, στην οποία η προσοχή θα είναι στραμμένη κυρίως στη πνευματική διαύγειά του.

Το ίδιο και στη συνέντευξη που έχει προγραμματίσει να παραχωρήσει τη Δευτέρα στο NBC.

Δημοσκοπήσεις μετά το ντιμπέιτ του Ιουνίου δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ή αυξάνει τη διαφορά από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του.

Μελέτη του ινστιτούτου Cook Political Report, βασισμένη σε 21 δημοσκοπήσεις, πιστώνει τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο με το 47% των προθέσεων ψήφου σε εθνικό επίπεδο, έναντι 44% του κ. Μπάιντεν.

Η Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, σχολιάστρια του CNN που εργάστηκε στην εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020, τόνισε χθες μέσω X πως η σημερινή ομάδα του προέδρου πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάσει τη «στρατηγική» της, καθώς οι αριθμοί είναι πλέον δυσοίωνοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

