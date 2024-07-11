Η Κίνα κατηγορεί το NATO ότι «υποκινεί σύγκρουση» με τις επικρίσεις του για τη σχέση της με τη Ρωσία

Η Κίνα σήμερα το NATO να σταματήσει να «υποκινεί σύγκρουση» μεταξύ συμμαχιών μετά τις έντονες επικρίσεις της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, που κατηγόρησε το Πεκίνο πως παρέχει κρίσιμης σημασίας βοήθεια στη Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγει στην Ουκρανία.

«Το NATO θα όφειλε να σταματήσει να υπερβάλλει για την λεγόμενη κινεζική απειλή, να σταματήσει να υποκινεί σύγκρουση και αντιπαλότητα, και να κάνει περισσότερα για να συνεισφέρει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στον κόσμο», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε στις Βρυξέλλες εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

