Ινδία και Ρωσία διευρύνουν τη ναυτιλιακή τους συνεργασία Κόσμος 18:46, 13.09.2023

Η απόφαση να συνεργασθούν ελήφθη κατά την συνάντηση μεταξύ υπουργών των δύο χωρών στο Βλαδιβοστόκ, αναφέρει η ινδική κυβέρνηση