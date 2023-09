Εκατόμβη νεκρών στη Λιβύη από τις φονικές πλημμύρες - Πάνω από 10.000 άνθρωποι αγνοούνται Κόσμος 11:09, 13.09.2023 linkedin

Οι πλημμύρες, που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel έσπασαν φράγματα, καταστρέφοντας τουλάχιστον το ένα τέταρτο της πόλης Ντέρνα στις ακτές της Μεσογείου, παρασύροντας κτίρια και ανθρώπους.