Νορβηγία: Αυξάνει τη βοήθεια προς τον ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες

Η Νορβηγία ανακοίνωσε σήμερα ότι αυξάνει τη βοήθειά της προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) κατά 100 εκατ. κορώνες (8,7 εκατ. ευρώ).

Η Unrwa, που πρακτικά συντονίζει όλη τη βοήθεια που προορίζεται για τη Γάζα, αποδυναμώθηκε από τις κατηγορίες του Ισραήλ σε βάρος της, σύμφωνα με τις οποίες 12 από τους 13.000 εργαζομένους της έχουν εμπλακεί στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Οι ισραηλινές κατηγορίες οδήγησαν στην αναστολή της χρηματοδότησης ορισμένων μεγάλων χωρών-δωρητών, όπως των ΗΠΑ, αλλά κάποιες άρχισαν και πάλι να προσφέρουν βοήθεια.

«Η Unrwa είναι η ραχοκοκαλιά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», δήλωσε η Αν Μπεάτε Κρίστιανσεν Τβινεράιμ, η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης της Νορβηγίας, σε ανακοίνωση.

«Ο πόλεμος, οι κατηγορίες του Ισραήλ, οι αδιάκοπες επιθέσεις σε βάρος του οργανισμούς και η παρακράτηση των πόρων από τους βασικούς δωρητές έφεραν την Unrwa σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση», πρόσθεσε.

Αυτά τα 100 εκατ. κορώνων έρχονται να προστεθούν στα 275 εκατ. κορώνες που δόθηκαν τον Φεβρουάριο από τη Νορβηγία στην υπηρεσία του ΟΗΕ, διευκρίνισε το υπουργείο, που ανέφερε ότι σχεδόν 200 από τους εργαζομένους της υπηρεσίας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

