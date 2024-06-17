Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να επιβραδύνει μια επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικρίνει την Ιταλία για την καταστολή των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης, καθώς επιδιώκει τη στήριξη της Ρώμης για μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που επικαλείται τέσσερις αξιωματούχους, μια έρευνα της Επιτροπής υπογραμμίζει την καταστολή των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία από τότε που η Τζόρτζια Μελόνι ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας το 2022. Η ετήσια έκθεση που αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ σέβονται το κράτος δικαίου αναμενόταν να εγκριθεί στις 3 Ιουλίου, αλλά θα καθυστερήσει μέχρι τον διορισμό του νέου προέδρου της Επιτροπής, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρει το Politico, η καθυστέρηση είναι ασυνήθιστη και ο κίνδυνος να ερμηνευθεί ως πολιτικά υποκινούμενη από τη φον ντερ Λάιεν είναι υπαρκτός λόγω της χρονικής συγκυρίας και της προσπάθειας επανεκλογής της.

Η κυβερνητική παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης και οι αγωγές που στοχεύουν δημοσιογράφους έχουν γίνει πιο συχνές τα τελευταία δύο χρόνια, προειδοποιούν οι ενώσεις Τύπου. Δημοσιογράφοι του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Ιταλίας RAI προχώρησαν σε απεργία τον Μάιο για να διαμαρτυρηθούν για την προσπάθεια «να μετατραπεί η RAI σε φερέφωνο της κυβέρνησης». Ήδη, πέρυσι, σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επικρίνει την Ιταλία για το κράτος δικαίου, και ειδικότερα, για το πώς ο νόμος περί δυσφήμισης χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της δημοσιογραφικής έρευνας.

Τώρα, “υπάρχει εμφανώς μια προθυμία να μπει φρένο σε θέματα που σχετίζονται με την Ιταλία και το κράτος δικαίου”, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής, ο οποίος, όπως και τρεις άλλοι αξιωματούχοι, επισήμανε τις προσπάθειες επανεκλογής της φον ντερ Λάιεν ως λόγο για την καθυστέρηση της έκθεσης για το κράτος δικαίου.

Το υπουργικό συμβούλιο της προέδρου ζήτησε από τη γενική γραμματεία του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ να καθυστερήσει τη δημοσίευση της έκθεσης, πρόσθεσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Στο ίδιο δημοσίευμα, το Politico επισημαίνει ότι ξεχωριστά, τουλάχιστον δύο αξιωματούχοι της Επιτροπής εκτός από εκείνους που μίλησαν για την έκθεση για το κράτος δικαίου ζήτησαν από τους δημοσιογράφους τις τελευταίες τρεις εβδομάδες να μην κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη θέση της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ σχετικά με «την κατάσταση στην Ιταλία», και που αφορούν σε μέτρα που απειλούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις απεργίες δημοσιογράφων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.