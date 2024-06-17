Σφραγίστηκε επιχείρηση στη Λίμνη Ζηρού

Συντονισμένη επέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Δασαρχείου και της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Ζηρού στο νομό Πρέβεζας όπου επιχείρηση είχε καταλάβει παράνομα τμήμα της όχθης της λίμνης και των υδάτων.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε έπειτα από καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast και αφού εντοπίστηκαν παραβάσεις μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ο παράνομα καταλειφθείς χώρος σφραγίστηκε και επιβλήθηκαν οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: Λουκέτο 48 ωρών σε κατάστημα πολυεθνικής στο Σύνταγμα - Δεν διαβίβασε πάνω από 21.000 αποδείξεις

Πιο αναλυτικά, κατά την αυτοψία του μεικτού ελεγκτικού κλιμακίου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετων καταλήψεων τριών τμημάτων εντός των υδάτων και της όχθης της λίμνης, με πρόχειρες ξύλινες κατασκευές (προβλήτα κ.ά.) συνολικού εμβαδού 120 τετραγωνικών μέτρων για χρήση κανό-καγιάκ.

Ήδη προχώρησε η διαδικασία σφράγισης του χώρου και επιδόθηκε πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, ενώ έπονται μέτρα μέσα στις επόμενες ημέρες και για το δασικό τμήμα από τη Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας για όμορες ξύλινες εξέδρες και στέγαστρα.

Επιπλέον, απαγορεύτηκε η είσοδος με σχετική σήμανση καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων στις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών κατά τους ελέγχους, η διαδικασία προβλέπει:

- την έκδοση του σχετικού προστίμου εντός της ημέρας το οποίο με βάση τον νέο αυστηρό νόμο που θεσπίστηκε πριν από λίγους μήνες, ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα κατέβαλε ο επιχειρηματίας για ένα έτος αν είχε συνάψει σύμβαση.

- την άμεση απομάκρυνση- εντός 48 ωρών- όλων των παράνομων ομπρελοκαθισμάτων καθώς και τα κατασκευών με ευθύνη του επιχειρηματία. Αν αυτό δεν γίνει, τότε την ευθύνη απομάκρυνσης την αναλαμβάνει ο Δήμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.