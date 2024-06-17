Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Αλιμάκι Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Δεν απειλούνται σπίτια

 Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 16:05
Φωτιά τώρα

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην ορεινή περιοχή Αλιμάκι, του Δήμου Τριφυλίας, στη Μεσσηνία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση. Δεν απειλούνται σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Μεσσηνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark