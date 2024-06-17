Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην ορεινή περιοχή Αλιμάκι, του Δήμου Τριφυλίας, στη Μεσσηνία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση. Δεν απειλούνται σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλιμάκι Μεσσηνίας . Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2024

Πηγή: skai.gr

