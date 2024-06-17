Ο ηγέτης της αλβανικής αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα, πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, έχασε σήμερα την ένσταση κατά της απαγόρευσης εισόδου του στη Βρετανία λόγω φερόμενων δεσμών με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Μπερίσα, επικεφαλής του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος, αποκλείστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 λόγω φερόμενων διασυνδέσεών του με το οργανωμένο έγκλημα και διαφθοράς, κατηγορίες τις οποίες ο Μπερίσα αρνείται.

Υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης στην Ειδική Επιτροπή Εφέσεων Μετανάστευσης (SIAC) στο Λονδίνο τον Μάρτιο, υποστηρίζοντας πως η είσοδός του στη Βρετανία απαγορεύθηκε με βάση αναπόδεικτους ψευδείς ισχυρισμούς.

Η SIAC απέρριψε την ένσταση του Μπερίσα με γραπτή απόφαση σήμερα.

Η απόφαση της Βρετανίας να απαγορεύσει την είσοδο του Μπερίσα στη χώρα ήρθε ένα χρόνο αφότου απαγορεύτηκε η είσοδός του στις Ηνωμένες Πολιτείες για φερόμενη διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Ο Μπερίσα, 70 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Αλβανία ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του ενόσω ήταν πρωθυπουργός από το 2005 έως το 2009 προκειμένου να ευνοήσει τον σύζυγο της κόρης του στην ιδιωτικοποίηση κρατικής γης, κατηγορίες τις οποίες εκείνος και η κόρη του αρνούνται.

Τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό τον Δεκέμβριο και οι εισαγγελείς δεν έχουν απαγγείλει ποινικές κατηγορίες σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.