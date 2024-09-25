Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σήμερα από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον πέντε χωριών του Λιβάνου, εκ των οποίων δύο που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές μακριά από τα προπύργια της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» στο χωριό Ζουν, στο όρος Σουφ νότια της Βηρυτού, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, επεσήμανε το υπουργείο.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο με στόχο σιιτική πόλη στην ορεινή επαρχία Κεσερουάν, βόρεια της Βηρυτού, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί.

«Το πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο χωριό Μααϊσράχ στην επαρχία Κεσερουάν προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εννέα», επεσήμανε το υπουργείο.

Επιδρομές του Ισραήλ σε τρεις περιοχές στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Επίθεση σε χωριό χριστιανών

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βηρυτού και η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί, γίνεται στόχος πληγμάτων του ισραηλινού στρατού μετά την πρόσφατη όξυνση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της δήλωσε ότι «ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο ένα σπίτι στο χωριό Μααϊσράχ».

Οι κάτοικοι επιβεβαίωσαν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις. «Ένα σπίτι και ένα καφέ» καταστράφηκαν, είπε μία κάτοικος του χωριού σε τηλεφωνική της επικοινωνία με το AFP.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι «δύο ρουκέτες έπεσαν στη Μααϊσράχ».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξαπολύει πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες αφού επεσήμανε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον του Τελ Αβίβ.

Ο στρατός «διεξάγει αυτή τη στιγμή πλήγματα ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο και την περιοχή της Μπεκάα (ανατολικά)», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι πλήττονται στόχοι της Χεζμπολάχ και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, μετά τον εντοπισμό περίπου 40 βλημάτων με προέλευση τον Λίβανο.

«Αναχαιτίστηκαν πολλά βλήματα. Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίζει να εκτοξεύει βλήματα εναντίον περιοχών και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

