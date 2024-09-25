Την παραίτησή του υπέβαλε πριν από λίγο το προεδρείο των Πρασίνων, ανακοίνωσαν οι απερχόμενοι πλέον συμπρόεδροι Ρικάρντα Λανγκ και Όμιντ Νουριπούρ.

«Είναι καιρός για νέα χέρια» δήλωσαν οι δύο πολιτικοί και παρέπεμψαν στο συνέδριο του Νοεμβρίου για την εκλογή νέας ηγεσίας.

Ο κ. Νουριπούρ αιτιολόγησε την απόφαση της ηγεσίας αναφερόμενος στο καταστροφικό αποτέλεσμα στις εκλογές του Βραδεμβούργου, όπου οι Πράσινοι έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Το ίδιο συνέβη στις αρχές του μήνα και στη Θουριγγία.

Οι Πράσινοι βρίσκονται «στη χειρότερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας» τους, τόνισε ο ίδιος.

Στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα περιορίζεται για πρώτη φορά σε μονοψήφια ποσοστά έπειτα από επτά χρόνια.

Η ιστοσελίδα «Table.Media» αναφέρει ως πιθανούς διαδόχους της σημερινής ηγεσίας την υφυπουργό Οικονομίας Φραντσίσκα Μπράτνερ και τον ομοσπονδιακό βουλευτή και πρώην επικεφαλής της νεολαίας του κόμματος Φέλιξ Μπάναστσακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

