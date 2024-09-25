Από τις 5 το πρωί ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο ο οποίος δέχεται πλήγματα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Χθες η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο ανώτερου στελέχους της, σε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, την ώρα που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποτρέψει την επαπειλούμενη ανάφλεξη όλης της περιοχής.

Μετά τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Λίβανος έχει πλέον μετατραπεί σε «ενεργό μέτωπο», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο AFP ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί, κάνοντας λόγο για «τριπλή τραγωδία».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Τετάρτη στις 18:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στη 01:00 αύριο Πέμπτη ώρα Ελλάδας), για να συζητήσει την κλιμάκωση της κρίσης, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Οι καταιγιστικοί, πολύνεκροι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Λιβάνου να φύγουν από τον νότο προς κάθε κατεύθυνση. Νωρίς σήμερα, η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε «αποθήκη» στη Σααντίγιατ, παραθαλάσσια πόλη περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας.

Ο IDF ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι πύραυλος εδάφους - εδάφους εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και αναχαιτίστηκε από τη Συστοιχία Εναέριας Άμυνας του IDF. Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και τη Νετάνια.

Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ

Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του «διοικητή Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι», που «έπεσε μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την έκφραση που χρησιμοποιεί γενικά το κίνημα όταν αναφέρεται σε πεσόντες από ισραηλινά πυρά.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εξάλειψαν χθες Τρίτη στη Βηρυτό τον Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι, διοικητή του δικτύου πυραύλων και ρουκετών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά».

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, άλλοι «τουλάχιστον δύο» διοικητές των μονάδων που συντόνιζε ο Ιμπραήμ Κουμπάισι σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό, ο απολογισμός του οποίου, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ήταν τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε σε ανταπόδοση «περίπου 300 ρουκέτες» εναντίον του Ισραήλ, «τραυματίζοντας έξι πολίτες και στρατιώτες, στην πλειονότητά τους ελαφρά», σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Το σιιτικό λιβανικό κίνημα από την πλευρά του ανέλαβε την ευθύνη για 18 επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της εκτόξευσης 90 ρουκετών εναντίον του αρχηγείου της διοίκησης βορρά του ισραηλινού στρατού, κοντά στη Σαφέντ, καθώς και της εξαπόλυσης drones μιας κατεύθυνσης εναντίον ναυτικής βάσης στη νότια Χάιφα, το μεγάλο λιμάνι του βόρειου Ισραήλ.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ. Και λέω στον λαό του Λιβάνου: ο πόλεμός μας δεν στρέφεται εναντίον σας, είναι με τη Χεζμπολά», διαβεβαίωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Το Ισραήλ δεν έχει «καμιά επιθυμία» να προχωρήσει σε εισβολή στο έδαφος του Λιβάνου, θα προτιμούσε διπλωματική λύση για να τερματιστεί η σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ, πλειοδότησε ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Ντάνι Ντάνον, θυμίζοντας πως σκοπός των επιχειρήσεων είναι να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ που έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν εξαιτίας των πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών που οδεύουν να κλείσουν χρόνο.

Η ανησυχία για τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Χεζμπολάχ, σύμμαχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, κυριάρχησε κατά την έναρξη στη Νέα Υόρκη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου», προειδοποίησε για ακόμη μια φορά από το βήμα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Τη Δευτέρα, οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν από το Ισραήλ από την 8η Οκτωβρίου 2023 σάρωσαν τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 50 παιδιά και 94 γυναίκες, και να τραυματιστούν άλλοι 1.835, σύμφωνα με τις λιβανικές υγειονομικές αρχές. Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων μέσα σε μια μέρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο (1975-1990).

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επλήγησαν 1.600 «στόχοι», θέσεις της Χεζμπολά, στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), άλλο οχυρό του κινήματος που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

500.000 εκτοπισμένοι

Ο αριθμός των πολιτών του Λιβάνου που εκτοπίστηκαν πλησιάζει πλέον τους 500.000 μετά την κλιμάκωση της ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον της Χεζμπολάχ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ σε εκδήλωση που οργάνωσε το ίδρυμα Κάρνεγκι για τη διεθνή ειρήνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έφυγαν για τη Σαΐντα, τη μεγαλύτερη πόλη του νότου, για τη Βηρυτό, ή για τη Συρία.

Η Ζέιναμπ Ντιάμπ, 32 χρονών, που κατέφυγε όπως εκατοντάδες άλλες οικογένειες σε σχολείο που μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων κοντά στην πρωτεύουσα, αφηγήθηκε πως το χωριό της, κοντά στα σύνορα, το οποίο εγκατέλειψε με τον άντρα της και τα τέσσερα παιδιά της, «πρακτικά καταστράφηκε».

«Δεν ξέραμε καν από πού μας έρχονταν οι βομβαρδισμοί. Είναι σαν αυτή τη φορά να υπάρχει ακόμα περισσότερη βαρβαρότητα».

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά ως το τέλος της εβδομάδας στη λιβανική επικράτεια. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς και από τη Βηρυτό.

Η Βρετανία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης πως στέλνει κάπου 700 στρατιωτικούς της στην Κύπρο, για να προετοιμάσουν ενδεχόμενες επιχειρήσεις εσπευσμένης απομάκρυνσης υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Λίβανο.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως το «κέντρο βάρους» του πολέμου που διεξάγει μεταφέρεται από τη Λωρίδα της Γάζας στον βορρά, χαρακτηρίζοντας επίσημα «στόχο» του την επιστροφή με «κάθε ασφάλεια» των δεκάδων χιλιάδων κατοίκων του στα σπίτια τους.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της ορκίζεται πως θα συνεχίσει να πλήττει το Ισραήλ «ως το τέλος της επίθεσης στη Γάζα», όπου μαίνεται για 355η ημέρα ο πόλεμος που ξέσπασε τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Οι καταιγιστικοί βομβαρδισμοί ακολούθησαν σκληρά πλήγματα για τη Χεζμπολά την περασμένη εβδομάδα — τη σειρά ανατινάξεων συσκευών επικοινωνίας που είχαν παγιδευτεί με εκρηκτικά τη 17η και τη 18η Σεπτεμβρίου, με απολογισμό 39 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, και κατόπιν, την 20ή Σεπτεμβρίου, τον ισραηλινό βομβαρδισμό στη νότια Βηρυτό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 55 ανθρώπους κι αποδεκάτισε την ηγεσία της επίλεκτης μονάδας Ραντουάν, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Ιμπραήμ Ακίλ.

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Τζο Μπάιντεν απήχησε τον κ. Γκουτέρες, προειδοποιώντας εναντίον «γενικευμένου πολέμου» στον Λίβανο και κρίνοντας πως είναι καιρός «να οριστικοποιηθεί τώρα» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς.

Άλλοι ηγέτες καταδίκασαν τις ενέργειες του Ισραήλ, στη Γάζα και στον Λίβανο. Ο εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, αναφερόμενος στον πόλεμο στον πολιορκημένο μικρό παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, έκανε λόγο για το «έγκλημα της γενοκτονίας».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε το βράδυ της Τρίτης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον κάλεσε να ταχθεί υπέρ «γενικής αποκλιμάκωσης» στην Εγγύς Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Νωρίτερα, χαρακτήρισε μέσω X «ακατανόητη» την «απραξία» του ΟΗΕ έναντι του Ισραήλ και τόνισε στο CNN πως η Χεζμπολά δεν μπορεί να «αφεθεί μόνη» στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό πολιτικό αναλυτή Μάικλ Χόροβιτς, και τα δυο στρατόπεδα έχουν συναίσθηση των κινδύνων που θα συνεπαγόταν γενικευμένος πόλεμος. Η κατάσταση είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη», όμως υπάρχει «ακόμη χώρος για τη διπλωματία», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.467 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Ο μικρός παλαιστινιακός θύλακος υπό πολιορκία είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.