Χαμενεΐ: Ο θάνατος των διοικητών της Χεζμπολάχ δεν θα γονατίσει την οργάνωση

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δηλώνει ότι η δολοφονία από το Ισραήλ κορυφαίων διοικητών της Χεζμπολάχ δεν θα νικήσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική οργάνωση, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

«Ορισμένες από τις ικανές και πολύτιμες δυνάμεις της Χεζμπολάχ έπεσαν μάρτυρες, πράγμα που αναμφίβολα προκάλεσε ζημιά στην Χεζμπολάχ, αλλά δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να γονατίσει την οργάνωση», δήλωσε κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συγκέντρωση στρατιωτικών και βετεράνων του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

«Η οργανωτική ισχύς και οι ανθρώπινοι πόροι της Χεζμπολάχ είναι πολύ δυνατοί και δεν θα πληγούν αποφασιστικά από τον θάνατο ενός ανώτατου διοικητή, ακόνη και αν πρόκειται για σαφή απώλεια», δήλωσε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Η παλαιστινιακή και η λιβανική αντίσταση θα επιτύχουν την τελική νίκη«, είπε προσθέτοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει αμάχους διότι είναι ανίκανο να νικήσει τους εχθρούς του.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την πολεμική κλιμάκωση στον Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσινγκτον ότι δεν γνώριζε τα σχέδια του Ισραήλ εκ των προτέρων.

«Οι ΗΠΑ και γνωρίζουν και αναμειγνύονται», είπε προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «χρειάζεται μία νίκη του σιωνιστικού καθεστώτος πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

