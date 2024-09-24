Λίβανος: Προσωπικό ΟΗΕ σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιδρομές

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε ότι δύο μέλη από το προσωπικό της σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

«Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο κοστίζουν πλέον αδυσώπητα εκατοντάδες ζωές αμάχων», δήλωσε ο επικεφαλής της UNHCR, Φίλιπο Γκράντι με ανάρτηση στο X.

«Mε μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι δύο συνάδελφοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σκοτώθηκαν χθες», τόνισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η Υπηρεσία «είναι εξοργισμένη και βαθιά λυπημένη για τον θάνατο δύο πολύ αγαπημένων μελών της οικογένειας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον Λίβανο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η UNHCR εξέφρασε την οργή της και τη «βαθιά θλίψη» της για τη δολοφονία της Ντίνας Ντάργουις, η οποία εργαζόταν με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες για 12 χρόνια στο γραφείο της Υπηρεσίας στην Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο, και του Αλί Μπάσμα, που εργαζόταν στο γραφείο της UNHCR στον Τύρο για επτά χρόνια.

«Το κτίριο όπου διέμεναν η Ντίνα, ο σύζυγός της και τα δύο μικρά παιδιά τους επλήγη από ισραηλινό πύραυλο χθες», ανέφερε η Υπηρεσία.

«Ο σύζυγός της και ένα από τα παιδιά της διασώθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για τα σοβαρά τραύματά τους. Η Ντίνα και το πτώμα του μικρότερου γιου της ανασύρθηκαν σήμερα».

Ο Αλί είχε προσληφθεί σε εταιρεία καθαρισμού που είχε συμβόλαιο με την UNHCR και σκοτώθηκε από πλήγμα σε ένα κτίριο στο νότιο Λίβανο.

«Η Ύπατη Αρμοστεία είναι εξοργισμένη με τη δολοφονία των συναδέλφων μας και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους» . «Πάνω από 550 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο μόνο σε μια μέρα, χθες. Η προστασία των αμάχων είναι απαραίτητη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

