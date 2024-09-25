Οι προηγούμενες ημέρες ήταν καταστροφικές για τη Χεζμπολάχ και για τον λαό του Λιβάνου μετά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, αρχικά με τους βομβητές που εξερράγησαν, στη συνέχεια με τους ασυρμάτους και επίσης με μια σειρά επιθέσεων σε θέσεις της σιίτικης οργάνωσης στη Βηρυτό. Τα ισραηλινά χτυπήματα σκότωσαν δύο από τους ανώτατους διοικητές της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ να έχει βομβαρδίσει, όπως είπε, 1.600 θέσεις μαχητών σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους και εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες.

Και μπορεί το Ισραήλ να πέτυχε πολλούς βραχυπρόθεσμους στόχους σε μια σειρά χτυπημάτων ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν παύουν να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι δεν υπάρχει σαφής περαιτέρω στρατηγική για να υπάρξει ηρεμία στην περιοχή και να επιστρέψουν οι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, που είναι και ο στόχος του όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση.

«Κανείς, είτε μέσα είτε έξω από το αμυντικό κατεστημένο δεν έχει ιδέα για το πώς να μεταφράσει αυτά τα λαμπρά επιχειρησιακά επιτεύγματα σε πολιτικό όφελος, σε μια πραγματική νίκη που θα σταματήσει τον πόλεμο στο βορρά», έγραψε ο αρθρογράφος Nadav Eyal στην εφημερίδα Yediot Ahronot του Ισραήλ.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, σχολιάζουν οι New York Times, αφού την τελευταία στιγμή οι ισραηλινές υπηρεσίες υπέδειξαν ότι μια επιχείρηση που σχεδιαζόταν εδώ και χρόνια για την ανατίναξη βομβητών που ανήκαν σε μέλη της λιβανέζικης πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν κινδύνευε να αποκαλυφθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο ανωνυμίας. Εάν το σχέδιο δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, είπαν οι αξιωματούχοι, η Χεζμπολάχ μπορεί να το είχε ανακαλύψει, πιθανώς μαζί και τη δεύτερη επιχείρηση που ήταν η ανατίναξη των ασυρμάτων.

Το γεγονός αυτός πυροδότησε μια εβδομάδα συνεχών επιθέσεων στον Λίβανο. Το Ισραήλ ανατίναξε ηλεκτρονικές συσκευές που είχε διανέμει η Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και τραυματίζοντας χιλιάδες άλλους. Στη συνέχεια δολοφόνησε μια ομάδα στρατιωτικών ηγετών της σε αεροπορική επιδρομή κοντά στη Βηρυτό. Τη Δευτέρα, ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών με στόχο περιοχές της χώρας όπου κυριαρχεί η Χεζμπολάχ σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους.

Οι εντεινόμενες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ αντικατοπτρίζουν τη γνώμη ορισμένων στρατηγών και άλλων που πιστεύουν ότι η οργάνωση μπορεί να αναγκαστεί να υποχωρήσει, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, ενώ άλλοι στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων και να αντιμετωπίσει τη Χαμάς πριν στραφεί σε άλλο πεδίο μάχης.

Η απόφαση για κλιμάκωση της έντασης συνάντησε έντονη αντίδραση ορισμένων ανώτερων αξιωματούχων, σύμφωνα με τρεις νυν και πρώην αξιωματούχους που μίλησαν στους Times. Ανησύχησαν ότι τέτοιες ενέργειες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ολοκληρωτικό πόλεμο με μάχες σώμα με σώμα και αμφισβήτησαν πώς θα ανοίξουν το δρόμο για την επιστροφή των Ισραηλινών στο βορρά.

Άλλωστε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι η οργάνωση δε θα συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ έως ότου το Ισραήλ και η Χαμάς καταλήξουν σε συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ έχει δυνατότητες που δεν έχουμε δει ακόμα

Μέχρι στιγμής, η απάντηση της Χεζμπολάχ στην κλιμάκωση της περασμένης εβδομάδας φαίνεται πενιχρή. Οι εκατοντάδες ρουκέτες και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχει εκτοξεύσει στο βόρειο Ισραήλ - συμπεριλαμβανομένων περιοχών πολύ πιο μακριά από τα σύνορα από ό,τι είχε χτυπήσει στο παρελθόν - έχουν προκαλέσει λίγα θύματα και μόνο διάσπαρτες ζημιές.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να αντέξει τα ισραηλινά χτυπήματα και πιθανότατα κρατά τα πιο ισχυρά όπλα του σε εφεδρεία, σύμφωνα με το Associated Press.

Η μαχητική ομάδα ιδρύθηκε με τη βοήθεια του Ιράν μετά την εισβολή και την κατοχή του Ισραήλ στον Λίβανο το 1982 και επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ. Έχει επιβιώσει από αμέτρητες μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις, αντικατέστησε αρκετούς σκοτωμένους διοικητές της όλα αυτά τα χρόνια και επανεξοπλίστηκε μετά από έναν πόλεμο διάρκειας μηνών το 2006.

Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι έχει περίπου 100.000 μαχητές. Πριν από τις τελευταίες εχθροπραξίες, υπήρχε η πληροφορία ότι διέθετε περίπου 150.000 ρουκέτες και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να χτυπήσουν οπουδήποτε εντός του Ισραήλ, και μερικούς πυραύλους ακριβείας καθοδήγησης.

Τα πιο εξελιγμένα όπλα της όμως βρίσκονται πιθανότατα σε εφεδρεία καθώς προσπαθεί να αποφύγει την πυροδότηση ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Ο Sarit Zehavi, πρώην ισραηλινός αναλυτής στρατιωτικών πληροφοριών και ιδρυτής του Alma Research and Education Center, μιας think tank που επικεντρώνεται στα βόρεια σύνορα, είπε ότι η Χεζμπολάχ έχει κρύψει τα όπλα της σε διάφορα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στη Βηρυτό όπου έχει ισχυρή παρουσία.

«Η Χεζμπολάχ έχει απλώσει τα πυρομαχικά και τις υποδομές της παντού, και γι' αυτό πολλοί στόχοι δέχονται επίθεση, επειδή είναι παντού», είπε.

Η Χεζμπολάχ είναι πολύ πιο προηγμένη στρατιωτικά από τη Χαμάς. Έχει επίσης μια πιο ευρεία περιοχή στην οποία μπορεί να λειτουργήσει, εκτεταμένες γραμμές ανεφοδιασμού που τη συνδέουν πιο άμεσα με το Ιράν και υπόγεια δίκτυα ακόμη πιο εκτεταμένα από αυτά στη Γάζα.

Έτσι, σε περίπτωση χερσαίας εισβολής, οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα μπορούσαν να ενωθούν με χιλιάδες μαχητές από άλλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν από το Ιράκ, την Υεμένη και αλλού στην περιοχή.

Το Ισραήλ πάντως δεν φαίνεται να έχει άμεσα σχέδια για χερσαία εισβολή, αλλά είναι προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο, και έχει στείλει χιλιάδες δυνάμεις σκληρυμένες από τη μάχη από τη Γάζα στα βόρεια σύνορα. Αλλά, ακόμα κι αν ο στόχος είναι μόνο η χάραξη μιας ουδέτερης ζώνης για την καλύτερη ασφάλεια του βορρά, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι.

Πηγή: skai.gr

