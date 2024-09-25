Melania Trump: Εξαψήφια αμοιβή για να εμφανιστεί σε προεκλογικό έρανο του Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ έχει εμφανιστεί ελάχιστα φέτος στις προεκλογικές εκδηλώσεις του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, μία από τις λίγες φορές που εμφανίστηκε σε πολιτική εκδήλωση, έλαβε εξαψήφια αμοιβή - μια πολύ ασυνήθιστη κίνηση για τη σύζυγο ενός υποψηφίου, όπως σχολιάζει το CNN.

Η πρώην Πρώτη Κυρία μίλησε σε δύο πολιτικούς εράνους του Log Cabin Republicans, οργανισμού που στηρίζει το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, και πληρώθηκε 237.500 δολάρια για μια εκδήλωση τον Απρίλιο, σύμφωνα με την τελευταία φορολογική δήλωση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η πληρωμή καταχωρήθηκε ως αμοιβή για «συμφωνία ομιλίας».

Το έντυπο αναφέρει ότι η Μελάνια πληρώθηκε από τους Log Cabin αλλά παραμένει μυστήριο ποιος έκοψε την επιταγή: ο Τσαρλς Μόραν, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Log Cabin, είπε στο CNN νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η οργάνωση δεν έδωσε τα χρήματα και η οικονομική φόρμα δεν έδινε περισσότερες πληροφορίες για το πηγή πληρωμής.

«Δικαίωμά της να πληρώνεται για τον χρόνο της»

Τα αρχεία δείχνουν ότι η Μελάνια Τραμπ πληρώθηκε επίσης 250.000 δολάρια για μια εκδήλωση των Ρεπουμπλικανών στο Log Cabin τον Δεκέμβριο του 2022, και πήρε αντίστοιχα ποσά για άλλες δύο ομιλίες της εκείνο τον μήνα,, αμέσως μετά την ανακοίνωση του πρώην προέδρου ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

Σύμφωνα με το έντυπο οικονομικών στοιχείων του προηγούμενου έτους του Τραμπ, το ένα από τα γεγονότα έλαβε χώρα στη Φλόριντα και το άλλο για μία οργάνωση της Καλιφόρνια, το Fix California.

Η πρώην πρώτη κυρία πληρώθηκε επίσης 155.000 δολάρια από έναν οργανισμό ευθυγραμμισμένο με τον Τραμπ - που ονομάζεται Make America Great Again, Again - για μια ομιλία που έδωσε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον Δεκέμβριο του 2021.

Πηγές πάντως που υποστηρίζουν τη Μελάνια Τραμπ και οι οποίες παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις των Ρεπουμπλικανών στο Log Cabin δήλωσαν ότι δεν ήξεραν ότι πληρώθηκε για τουλάχιστον μία από της εμφανίσεις της.

Οι πηγές την υπερασπίστηκαν, λέγοντας ότι «είναι δικαίωμά της να αποφασίσει πώς θα περάσει το χρόνο της και να πληρωθεί για το χρόνο της».

Άτομο από το στενό περιβάλλον της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι η πρώην Πρώτη Κυρία (και πιθανότατα επόμενη ξανά) αποφάσισε ότι «η καλύτερη και μεγαλύτερη χρησιμότητά του μου είναι εκεί που βρίσκομαι», προσθέτοντας ότι «αποτελεί ένα ανεκτίμητο, διαχρονικό αγαθό» για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

