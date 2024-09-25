Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με επιτακτικό τρόπο επανέλαβε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ την προτροπή υπουργών του προς τους Βρετανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα λόγω της κλιμάκωσης της έντασης με το Ισραήλ.

«Ενισχύουμε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως θα αναμένατε υπό το φως της κλιμάκωσης. Το πιο σημαντικό μήνυμα από μένα προς τους Βρετανούς υπηκόους στον Λίβανο είναι να φύγουν αμέσως. Είναι σημαντικό να είμαστε πραγματικά ξεκάθαροι: τώρα είναι η ώρα να φύγετε», είπε ο σερ Κιρ αναχωρώντας από το Λίβερπουλ και το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η προειδοποίησή του ήρθε ενώ επιβεβαιώθηκε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα περίπου 700 Βρετανοί στρατιώτες αναπτύσσονται στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Θα ενισχύσουν τους ακόμα 500 στρατιώτες που είχαν σταλεί εκεί τους προηγούμενους μήνες για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μαζικής επιχείρησης εκκένωσης του Λιβάνου, όπου εκτιμάται ότι παραμένουν γύρω στις 10.000 Βρετανοί υπήκοοι.

Το σχέδιο προβλέπει πιθανή αξιοποίηση δύο πλοίων του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού που παραμένουν στην ανατολική Μεσόγειο από το καλοκαίρι. Σε ετοιμότητα είναι και αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας RAF.

Το σχέδιο εκκένωσης συζητήθηκε σε χθεσινή σύσκεψη της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Cobra στο Λονδίνο υπό τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, που είχε αναχωρήσει εσπευσμένα από το κομματικό συνέδριο του Λίβερπουλ.

Δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε την αποστολή πρόσθετων στρατιωτών ως την «πρώτη φάση» του σχεδιασμού μετά από τη «σημαντική κλιμάκωση» της έντασης.

Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι ανησυχεί για την κατάσταση στον Λίβανο ζητώντας εκ νέου αποκλιμάκωση, εκεχειρία και «απομάκρυνση από το χείλος» ενός δυνητικά γενικευμένου πολέμου.

Ο κ. Στάρμερ θα επαναλάβει το κάλεσμα για αποκλιμάκωση στη σημερινή ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη και θα τονίσει ότι υπό την πρωθυπουργία του η Βρετανία «θα επιστρέψει στην υπεύθυνη παγκόσμια ηγεσία».

Θα αναφερθεί επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη χθεσινή του ομιλία στη Νέα Υόρκη ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι παρομοίασε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν με αρχηγό μαφίας.

Πηγή: skai.gr

