Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας στη νότια Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν και συμμάχου της Χαμάς.

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός στη νότια Βηρυτό ήταν ο δεύτερος στην πρωτεύουσα από την Παρασκευή, από την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας που σταμάτησε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Ωστόσο οι δυο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της.

«Το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χεζμπολά που κατηύθυνε πρόσφατα μέλη της Χαμάς και τα βοήθησε στον σχεδιασμό μεγάλης και άμεσης τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον ισραηλινών πολιτών», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας.

Στην ανακοίνωση, που δεν διευκρινίζει ποιο ήταν το πρόσωπο που μπήκε στο στόχαστρο, τονίζεται πως αναλήφθηκε «δράση για να εξαλειφθεί και να αποτραπεί η απειλή».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Παρασκευή πως ο στρατός του θα εξαπολύει πλήγματα «παντού στον Λίβανο», εναντίον «κάθε απειλής», έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του βόρειου Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης. Η Χεζμπολά διέψευσε πως επρόκειτο για δικές της ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.