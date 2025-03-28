Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στόχους του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου στον νότιο Λίβανο, απαντώντας στην εκτόξευση δύο ρουκετών από την περιοχή αυτή προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεν προέρχονται από αυτήν τα πυρά ρουκετών που έθεσαν στο στόχαστρο έναν συνοριακό οικισμό στο βόρειο Ισραήλ

«Αρμόδια πηγή στο εσωτερικό της Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους της τής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και αρνείται κάθε εμπλοκή στην εκτόξευση ρουκετών σήμερα από τον νότιο Λίβανο προς την κατεύθυνση του βόρειου τμήματος της κατεχόμενης Παλαιστίνης», ανέφερε η φιλοϊρανική οργάνωση, σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενη στο Ισραήλ.

Εκκενώνονται νότιες συνοικίες της Βηρυτού

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε διαταγή εκκένωσης προς τους κατοίκους της Χαντάτ, νότιας συνοικίας της Βηρυτού - η πρώτη από την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας που σταμάτησε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Στη συνέχεια, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την πυκνοκατοικημένη συνοικία όπου λειτουργούν πολλά σχολεία.

Λίγο μετά την διαταγή εκκένωσης, οι κάτοικοι των νότιων συνοικιών της Βηρυτού άρχισαν να απομακρύνονται με αυτοκίνητα ή πεζή πριν από ισραηλινή επιδρομή.

«Τα άτομα που βρίσκονται στην συνοικία Χαντάτ» πρέπει να εκκενώσουν την ζώνη «γύρω από εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντράι αναρτώντας χάρτη με ένα κτίριο σημειωμένο με κόκκινο.

Το υπουργείο Παιδείας του Λιβάνου ζήτησε την εκκένωση των σχολείων και του πανεπιστημίου στην Χαντάτ.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές για αυτοσυγκράτηση μετά την εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να βομβαρδίσει συνοικία της νότιας Βηρυτού.

«Η επιστροφή σε ευρύτερη σύρραξη στον Λίβανο θα ήταν καταστροφική για τους πολίτες και των δύο πλευρών και πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Είναι απολύτως αναγκαίο όλες οι πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Jeanine Hennis-Plasschaert.

