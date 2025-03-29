Ξαφνική ανάφλεξη στον Λίβανο, υπόκωφη ένταση στη Γάζα

Αντιφατικές οι εξελίξεις στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας. Όλες ανεξαιρέτως οι αντιμαχόμενες πλευρές δείχνουν πως αποφεύγουν να φέρουν την κατάσταση στα άκρα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Στη συνέχεια, αφού η ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό έπληξαν θέσεις της οργάνωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου , για πρώτη φορά από την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, ισραηλινά βομβαρδιστικά έπληξαν κτήρια της σιιτικής συνοικίας Ντάχια της Βηρυτού, καταστρέφοντας εκτοξευτήρες drone που φέρονταν να ανήκουν στην Χεζμπολάχ, σύμφωνα με σχετική επίσημη ισραηλινή ανακοίνωση.



Το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες και 18 νεκρούς, ένας εκ των οποίων συνεπεία των βομβαρδισμών στην Βηρυτό, όπου είχαν προηγουμένως εκτυλιχθεί σκηνές πανικού μόλις το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης συγκεκριμένων σημείων της πόλης.



Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε με επίσημη ανακοίνωσή της οποιαδήποτε ανάμειξηστις εκτοξεύσεις που αποτέλεσαν και την αφορμή της χθεσινής έκρυθμης κατάστασης. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς προειδοποίησε την λιβανική κυβέρνηση ότι θα είναι υπόλογη για κάθε στρατιωτική ενέργεια κατά της χώρας του, που θα προέρχεται από τα λιβανικά εδάφη.



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος πληροφορήθηκε τις εξελίξεις ενώ βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Μακρόν για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του, έδωσε εντολή στις διωκτικές αρχές της χώρας του να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους δράστες των εκτοξεύσεων.



Η υπόθεση μέχρι στιγμής δεν έχει διαλευκανθεί. Ωστόσο, το μόνο θετικό στοιχείο που προέκυψε είναι ότι παρά την χθεσινή έξαρση τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ δεν έφτασαν στο σημείο να δηλώσουν ότι η εκεχειρία κατέρρευσε.



Παρασκηνιακές επαφές Ισραήλ-Χαμάς;



Στο μεταξύ, ατμόσφαιρα υπόκωφης έντασης φαίνεται πως επικρατεί στη Γάζα, ύστερα από ένα έντονο διήμερο διαδηλώσεων κατά της Χαμάς. Συγκεκριμένα και παρά τις προκηρύξεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες, εν τέλει χθες (28/3) καμία τέτοια διαδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε, διαψεύδοντας ισραηλινά δημοσιεύματα ότι επίκειται λαϊκή εξέγερση.



Αντιθέτως, πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες οι δημοσιογραφικές διαρροές που υποστηρίζουν ότι ανανεώθηκαν οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Αφορμή είναι μία νέα αιγυπτιακή πρόταση που προβλέπει την απελευθέρωση πέντε Ισραηλινών ομήρων, αποφυλάκιση Παλαιστινίων φυλακισμένων και σύντομη εκεχειρία εν όψει της ολοκλήρωσης της εορταστικής περιόδου του φετινού Ραμαζανίου στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Επισήμως πάντως, Ισραήλ και Χαμάςεπιμένουν να μην επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε και να διαψεύδουν αυτές τις πληροφορίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.